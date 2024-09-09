Деньги от Каритас — выплаты стартовали в одном из регионов

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В сентябре 2024 года украинцы в одном из регионов могут получить новые выплаты от Благотворительного фонда "Каритас". Финансовую помощь предоставляют на аренду жилья.

Об этом сообщают организаторы в Telegram-канале.

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Кто и где имеет право на денежную помощь

Как отмечается, выплаты будут доступны в Полтавской, Миргородской, Коломакской, Кременчугской и Кобеляцкой территориальных громадах. Деньги предоставит фонд "Каритас Полтава" в рамках проекта "Многосекторная помощь людям, пострадавшим от войны".

Средства предоставляют на аренду жилья сроком на шесть месяцев. Их могут получить только внутренне перемещенные лица, имеющие соответствующий статус менее 30 дней назад.

В частности, нужно принадлежать хотя бы к одной категории уязвимости:

лица с инвалидностью;

лица с тяжелым заболеванием;

одинокие граждане старшего возраста (60+), домохозяйство, состоящее из одного/двух пожилых людей, не имеющих поддержки родных;

одинокие матери или родители, опекуны несовершеннолетних детей;

многодетные семьи, где есть три или более несовершеннолетних детей;

семьи, где есть беременные женщины/матери с детьми младше трех лет.

Важно, чтобы доход семьи на одного человека не превышал 6,318 тыс. гривен в месяц, а домохозяйство не получало денежную помощь от других международных организаций.

Как подать заявки на помощь

Чтобы подать заявку на получение денежной помощи, необходимо обращаться в рабочие дни по телефону: 050 346 46 93.

Для того, чтобы зарегистрироваться, нужно подать пакет документов. Выплаты назначат на основе представления:

паспорта;

идентификационного кода;

справки переселенца;

справки, подтверждающей категорию уязвимости;

справки ОК-5 или ОК-7;

счета IBAN.

Что еще стоит знать

Напомним, в одном из регионов состоится регистрация на денежную помощь УВКБ ООН. Речь идет о выплате до 4 тыс. гривен в месяц для жителей и переселенцев в Полтаве и области.

Также мы писали, что в сентябре 2024 года уязвимые категории граждан смогут зарегистрироваться на денежную помощь от УВКБ ООН. По программе максимально один человек сможет получить 10,8 тыс. гривен.