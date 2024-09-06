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Допомога від ООН — українців з низькими доходами запрошують подавати заявки

6 вересня 2024 13:05
Ксенія Симонова - Редактор
Грошова допомога від ООН — хто і як може отримати виплати у вересні
Жінка у тимчасовому притулку. Фото: Lexinform
Ксенія Симонова - Редактор

У вересні 2024 року вразливі категорії громадян зможуть зареєструватися на грошову допомогу від УВКБ ООН. За програмою, максимально одна людина зможе отримати 10,8 тис. гривень.

Про це повідомляється у Telegram-каналі УВКБ ООН.

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Де відкрили реєстрацію на грошову допомогу від ООН

Реєстрація на фінансову допомогу доступна для мешканців та переселенців Миколаєва та області. Гроші передбачні в рамках програми на надання багатоцільової фінансової допомоги від ООН.

Оскільки бюджет обмежений, то кошти отримають тільки ті громадяни, які підпадають під визначені вимоги. Допомога передбачається для:

  • внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які переїхали протягом останніх пів року;
  • жителів, які повернулися в Україну з-за кордону, після того, як залишили дім домівки під час війни;
  • громадян, які повернулися на старе місце проживання після того, як залишили його, перемістившись в інші регіони після 24 лютого 2022-го.

Грошова допомога доступна виключно громадянам, які належать до вразливих категорій населення. Зокрема:

  • особи з інвалідністю та тяжкими хворобами;
  • самотні особи літнього віку/домогосподарство, що складається з однієї чи двох осіб похилого віку;
  • самотні матері/батьки (опікуни неповнолітніх дітей);
  • багатодітні родини з трьома та більше дітьми, яким менше 18 років;
  • вагітні жінки чи матері з малолітніми дітьми (до трьох років);
  • дохід не перевищує 5,4 тис. грн.

Розмір допомоги та які необхідні документи

Сума грошової допомоги на одного члена родини становить 3,6 тис. гривень, та оскільки гроші надходитимуть за три місяці, то загалом можна отримати 10,8 тис. гривень.

Щоб подати заявку, необхідно надати оригінали документів за кожного члена домогосподарства:

  • документ, що посвідчує особу;
  • ідентифікаційний код;
  • довідка внутрішньо переміщеної особи;
  • картка представника сімʼї;
  • свідоцтво про народження дітей (якщо є);
  • документ, де посвідчується законна опіка над дитиною (за наявності);
  • посвідчення або меддовідка в разі інвалідності/ хронічного захворювання (за наявності).

Деталі щодо отримання допомоги у вересні доступні за наступним посиланням.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомляє про початок надання виплат від ЮНІСЕФ для мешканців прифронтових територій для підготовки до зими. В рамках програми можна отримати до 21,8 тис. гривень.

Раніше ми писали, що у трьох областях можна отримати фінансову допомогу від Естонської ради у справах біженців. Максимально за програмою можна оформити 36 тис. грн.

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