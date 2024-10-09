Финансовая помощь от благотворительного фонда Каритас — как получить выплаты

Денежная помощь от Каритас — где доступны выплаты в октябре
Некоторые украинцы могут оформить предоставление выплат от благотворительного фонда "Каритас". Финансовая помощь предусмотрена на аренду жилья сроком шесть месяцев.
Об этом говорится в сообщении организаторов.
Кто и где имеет право на денежную помощь
Финансовую помощь оказывают в рамках действия проекта многосекторная помощь пострадавшим от войны людям в Полтавской области.
Деньги на аренду жилья в течение шести месяцев предназначены для внутренне перемещенных лиц, получивших соответствующий статус менее, чем 30 дней назад. Переселенцы должны быть зарегистрированы в громадах:
- Полтавская;
- Миргородская;
- Коломакская;
- Кременчугская;
- Кобеляцкая.
Необходимо соответствовать хотя бы одной из категорий уязвимости:
- человек с инвалидностью;
- гражданин с тяжелым заболеванием;
- одинокое пожилое лицо (60+) или домохозяйство, состоящее из одного или двух человек пенсионного возраста, не имеющих поддержки родных;
- одинокие матери или родители или опекуны несовершеннолетних детей;
- многодетные семьи (трое и более несовершеннолетних детей);
- беременные женщины или матери с детьми младше трех лет.
Доход семьи на одного человека не должен превышать 6,318 тыс. грн в месяц, домохозяйство не получало денежную помощь от других организаций.
Как подать заявку и какие необходимы документы
Для того, чтобы зарегистрироваться на выплаты, необходимо предоставить следующие документы:
- паспорт гражданина;
- регистрационный номер налогоплательщика;
- справка ВПЛ;
- справка, где подтверждается категория уязвимости;
- справка ОК-5 или ОК-7;
- счет IBAN.
Регистрация на предоставление денежной помощи состоится 10 октября с 10:00 до 13:00 по адресу:
- г. Миргород, ул. Независимости, 1.
- номер телефона: 050 346 46 93.
Что еще стоит знать
Напомним, украинцы в 2024 году могут получить единовременную денежную помощь за вред жизни и здоровью. Сумма колеблется от 200 тыс. грн. до 1 млн. грн.
Также мы писали, что в одном из регионов мобильная бригада благотворительного фонда "Право на защиту" будет осуществлять выездную регистрацию на получение финансовой помощи. Реализуют проект при поддержке УВСК ООН.
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