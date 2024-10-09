Финансовая помощь от благотворительного фонда Каритас — как получить выплаты

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Некоторые украинцы могут оформить предоставление выплат от благотворительного фонда "Каритас". Финансовая помощь предусмотрена на аренду жилья сроком шесть месяцев.

Об этом говорится в сообщении организаторов.

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Финансовую помощь оказывают в рамках действия проекта многосекторная помощь пострадавшим от войны людям в Полтавской области.

Деньги на аренду жилья в течение шести месяцев предназначены для внутренне перемещенных лиц, получивших соответствующий статус менее, чем 30 дней назад. Переселенцы должны быть зарегистрированы в громадах:

Полтавская;

Миргородская;

Коломакская;

Кременчугская;

Кобеляцкая.

Необходимо соответствовать хотя бы одной из категорий уязвимости:

человек с инвалидностью;

гражданин с тяжелым заболеванием;

одинокое пожилое лицо (60+) или домохозяйство, состоящее из одного или двух человек пенсионного возраста, не имеющих поддержки родных;

одинокие матери или родители или опекуны несовершеннолетних детей;

многодетные семьи (трое и более несовершеннолетних детей);

беременные женщины или матери с детьми младше трех лет.

Доход семьи на одного человека не должен превышать 6,318 тыс. грн в месяц, домохозяйство не получало денежную помощь от других организаций.

Как подать заявку и какие необходимы документы

Для того, чтобы зарегистрироваться на выплаты, необходимо предоставить следующие документы:

паспорт гражданина;

регистрационный номер налогоплательщика;

справка ВПЛ;

справка, где подтверждается категория уязвимости;

справка ОК-5 или ОК-7;

счет IBAN.

Регистрация на предоставление денежной помощи состоится 10 октября с 10:00 до 13:00 по адресу:

г. Миргород, ул. Независимости, 1.

номер телефона: 050 346 46 93.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы в 2024 году могут получить единовременную денежную помощь за вред жизни и здоровью. Сумма колеблется от 200 тыс. грн. до 1 млн. грн.

Также мы писали, что в одном из регионов мобильная бригада благотворительного фонда "Право на защиту" будет осуществлять выездную регистрацию на получение финансовой помощи. Реализуют проект при поддержке УВСК ООН.