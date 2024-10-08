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В Україні реєструють на виплати у 3,6 тис. грн — де можна отримати

8 жовтня 2024 08:00
Ксенія Симонова - Редактор
Грошова допомога від благодійників — де в Україні можна отримати 3,6 тис. грн
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

В одному з регіонів мобільна бригада благодійного фонду "Право на захист" здійснюватиме виїзну реєстрацію на отримання фінансової допомоги. Реалізують проєкт за підтримки УВБК ООН.

Про це йдеться у повідомленні unhcr.org, пише napensii.ua.

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Фінансову допомогу у розмірі 3,6 тис. гривень на особу на місяць на три місяці (загалом 10, тис. гривень) надаватимуть двом категоріям громадян, які проживають у Рівненській області. Йдеться про:

  • внутрішньо переміщених осіб, які отримали такий статус не пізніше, ніж шість місяців тому;
  • осіб, які повернувся на своє постійне місце проживання з іншої області чи з-за кордону, після евакуації з 24.02.2022 року.

Серед обов'язкових умов — людина раніше не отримувала виплати від ООН чи інших організацій, а також належить до однієї з категорій вразливості:

  • неповна родина або в ній — одна та більше дітей віком до 18 років, або є люди похилого віку (55 років і вище);
  • сім'ю очолює самотня чи кілька людей похилого віку (55 років і старше) чи літня людина з однією дитиною чи кількома дітьми, яким немає ще 18 років;
  • у сім'ї є люди з інвалідністю та іншими хворобами.

Як отримати грошову допомогу

Реєстрація на грошову допомогу відбуватиметься за адресами:

  • н.п. Верба, вул. Львівська, 88 — 8 жовтня з 12:00 до 16:00;
  • н. п. Клевань, вул. Тиха, 16 (будинок культури) — 9 жовтня з 11:00 до 15:00;
  • м. Рівне, вул. Словацького, 3А (інтеграційний центр) — 11 жовтня з 10:30 до 15:00.

Необхідно підготувати такий пакет документів:

  •  паспорт;
  •  реєстраційний номер платника податків,
  •  довідка ВПО;
  •  свідоцтва про народження дітей;
  •  документи, де підтверджується категорія вразливості;
  •  банківські реквізити.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Фонді ветеранів України ініціювали програму фінансування підприємств, власниками яких є ветерани та члени їхніх родин. У рамках відповідної програми учасникам виплачують до 20 тис. гривень.

Також ми писали, що у Міністерстві соцполітики підготували постанову "Деякі питання реалізації експериментального проєкту щодо надання базової соціальної допомоги". Документ передбачає базові соціальної виплати для українських громадян.

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