Грошова допомога від благодійників — де в Україні можна отримати 3,6 тис. грн

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В одному з регіонів мобільна бригада благодійного фонду "Право на захист" здійснюватиме виїзну реєстрацію на отримання фінансової допомоги. Реалізують проєкт за підтримки УВБК ООН.

Про це йдеться у повідомленні unhcr.org, пише napensii.ua.

Читайте також:

Де відкрили реєстрацію на допомогу

Фінансову допомогу у розмірі 3,6 тис. гривень на особу на місяць на три місяці (загалом 10, тис. гривень) надаватимуть двом категоріям громадян, які проживають у Рівненській області. Йдеться про:

внутрішньо переміщених осіб, які отримали такий статус не пізніше, ніж шість місяців тому;

осіб, які повернувся на своє постійне місце проживання з іншої області чи з-за кордону, після евакуації з 24.02.2022 року.

Серед обов'язкових умов — людина раніше не отримувала виплати від ООН чи інших організацій, а також належить до однієї з категорій вразливості:

неповна родина або в ній — одна та більше дітей віком до 18 років, або є люди похилого віку (55 років і вище);

сім'ю очолює самотня чи кілька людей похилого віку (55 років і старше) чи літня людина з однією дитиною чи кількома дітьми, яким немає ще 18 років;

у сім'ї є люди з інвалідністю та іншими хворобами.

Як отримати грошову допомогу

Реєстрація на грошову допомогу відбуватиметься за адресами:

н.п. Верба, вул. Львівська, 88 — 8 жовтня з 12:00 до 16:00;

н. п. Клевань, вул. Тиха, 16 (будинок культури) — 9 жовтня з 11:00 до 15:00;

м. Рівне, вул. Словацького, 3А (інтеграційний центр) — 11 жовтня з 10:30 до 15:00.

Необхідно підготувати такий пакет документів:

паспорт;

реєстраційний номер платника податків,

довідка ВПО;

свідоцтва про народження дітей;

документи, де підтверджується категорія вразливості;

банківські реквізити.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Фонді ветеранів України ініціювали програму фінансування підприємств, власниками яких є ветерани та члени їхніх родин. У рамках відповідної програми учасникам виплачують до 20 тис. гривень.

Також ми писали, що у Міністерстві соцполітики підготували постанову "Деякі питання реалізації експериментального проєкту щодо надання базової соціальної допомоги". Документ передбачає базові соціальної виплати для українських громадян.