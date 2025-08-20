Видео
Денежная помощь от Каритас — где доступны выплаты в августе

Денежная помощь от Каритас — где доступны выплаты в августе

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 11:00
Выплаты от Каритас — где украинцам окажут поддержку на шесть месяцев
Гривневые купюры в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут присоединиться к программе шестимесячной финансовой поддержки от благотворительного фонда "Каритас Украины" на оплату аренды жилья. В частности, такая возможность стала доступной еще в одном из украинских городов.

Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда "Каритас Каменское" в Telegram.

Читайте также:

Кто сможет получить денежную помощь от Каритас

Как отмечается, в августе 2025 года осуществляется регистрация на получение денежной помощи на аренду жилья на шесть месяцев для переселенцев в городе Каменское Днепропетровской области.

Помощь предусмотрена для граждан при следующих условиях:

  • для внутренних переселенцев, которые сейчас живут в коллективных центрах и могут потом самостоятельно оплачивать аренду;
  • переселенцы, которые переместились недавно (менее 30 дней), попали в сложную жизненную ситуацию и имеют низкие доходы, однако не хотят жить в коллективных центрах.

В приоритете на выплаты будут наиболее уязвимые категории граждан:

  • если имеют тяжелые болезни, инвалидность;
  • семьи с детьми до трех лет;
  • многодетные семьи;
  • семьи с беременными женщинами;
  • одинокие родители или опекуны;
  • граждане пожилого возраста.

"Каритас Каменское" предоставит выплаты на аренду жилья, а заявители должны сами его выбрать и содержать после завершения действия программы.

допомога українцям
Объявление. Источник: БФ "Каритас Каменское"

Как ВПЛ принять участие в программе

Те, кто желают принять участие в проекте "Многосекторная помощь пострадавшим от войны в Украине", могут обратиться:

  1. По номеру горячей линии 068 175 7808;
  2. По адресу пр. Тараса Шевченко, 20.

"Проект "Многосекторная помощь пострадавшим от войны в Украине" реализован Caritas Ukraine и Каритас Каменское. Эта помощь стала возможной благодаря щедрой поддержке американского народа. Это новый вид поддержки в нашем городе, и мы искренне рады, что можем помочь тем, кто сегодня оказался в наиболее трудных условиях", — добавили организаторы.

Ранее мы писали о финансовой помощи для лиц с инвалидностью по программе от ОО "Авалист". Она предусматривает предоставление выплаты одним траншем в сумме 10,8 тыс. грн.

Также мы рассказывали, что украинцы смогут получить помощь до 1 тыс. долларов от Международной гуманитарной организации ZOA. В частности, на выплаты смогут рассчитывать внутренние переселенцы.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
