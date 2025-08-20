Выплаты от Каритас — где украинцам окажут поддержку на шесть месяцев

Денежная помощь от Каритас — где доступны выплаты в августе
Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут присоединиться к программе шестимесячной финансовой поддержки от благотворительного фонда "Каритас Украины" на оплату аренды жилья. В частности, такая возможность стала доступной еще в одном из украинских городов.
Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда "Каритас Каменское" в Telegram.
Кто сможет получить денежную помощь от Каритас
Как отмечается, в августе 2025 года осуществляется регистрация на получение денежной помощи на аренду жилья на шесть месяцев для переселенцев в городе Каменское Днепропетровской области.
Помощь предусмотрена для граждан при следующих условиях:
- для внутренних переселенцев, которые сейчас живут в коллективных центрах и могут потом самостоятельно оплачивать аренду;
- переселенцы, которые переместились недавно (менее 30 дней), попали в сложную жизненную ситуацию и имеют низкие доходы, однако не хотят жить в коллективных центрах.
В приоритете на выплаты будут наиболее уязвимые категории граждан:
- если имеют тяжелые болезни, инвалидность;
- семьи с детьми до трех лет;
- многодетные семьи;
- семьи с беременными женщинами;
- одинокие родители или опекуны;
- граждане пожилого возраста.
"Каритас Каменское" предоставит выплаты на аренду жилья, а заявители должны сами его выбрать и содержать после завершения действия программы.
Как ВПЛ принять участие в программе
Те, кто желают принять участие в проекте "Многосекторная помощь пострадавшим от войны в Украине", могут обратиться:
- По номеру горячей линии 068 175 7808;
- По адресу пр. Тараса Шевченко, 20.
"Проект "Многосекторная помощь пострадавшим от войны в Украине" реализован Caritas Ukraine и Каритас Каменское. Эта помощь стала возможной благодаря щедрой поддержке американского народа. Это новый вид поддержки в нашем городе, и мы искренне рады, что можем помочь тем, кто сегодня оказался в наиболее трудных условиях", — добавили организаторы.
Ранее мы писали о финансовой помощи для лиц с инвалидностью по программе от ОО "Авалист". Она предусматривает предоставление выплаты одним траншем в сумме 10,8 тыс. грн.
Также мы рассказывали, что украинцы смогут получить помощь до 1 тыс. долларов от Международной гуманитарной организации ZOA. В частности, на выплаты смогут рассчитывать внутренние переселенцы.
