Выплаты от Каритас — где украинцам окажут поддержку на шесть месяцев

Гривневые купюры в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут присоединиться к программе шестимесячной финансовой поддержки от благотворительного фонда "Каритас Украины" на оплату аренды жилья. В частности, такая возможность стала доступной еще в одном из украинских городов.

Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда "Каритас Каменское" в Telegram.

Кто сможет получить денежную помощь от Каритас

Как отмечается, в августе 2025 года осуществляется регистрация на получение денежной помощи на аренду жилья на шесть месяцев для переселенцев в городе Каменское Днепропетровской области.

Помощь предусмотрена для граждан при следующих условиях:

для внутренних переселенцев, которые сейчас живут в коллективных центрах и могут потом самостоятельно оплачивать аренду;

переселенцы, которые переместились недавно (менее 30 дней), попали в сложную жизненную ситуацию и имеют низкие доходы, однако не хотят жить в коллективных центрах.

В приоритете на выплаты будут наиболее уязвимые категории граждан:

если имеют тяжелые болезни, инвалидность;

семьи с детьми до трех лет;

многодетные семьи;

семьи с беременными женщинами;

одинокие родители или опекуны;

граждане пожилого возраста.

"Каритас Каменское" предоставит выплаты на аренду жилья, а заявители должны сами его выбрать и содержать после завершения действия программы.

Объявление. Источник: БФ "Каритас Каменское"

Как ВПЛ принять участие в программе

Те, кто желают принять участие в проекте "Многосекторная помощь пострадавшим от войны в Украине", могут обратиться:

По номеру горячей линии 068 175 7808; По адресу пр. Тараса Шевченко, 20.

"Проект "Многосекторная помощь пострадавшим от войны в Украине" реализован Caritas Ukraine и Каритас Каменское. Эта помощь стала возможной благодаря щедрой поддержке американского народа. Это новый вид поддержки в нашем городе, и мы искренне рады, что можем помочь тем, кто сегодня оказался в наиболее трудных условиях", — добавили организаторы.



