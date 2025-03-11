Выплаты от Каритас — где можно получить деньги от благотворителей в марте

Денежные купюры на столе. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В 2025 году граждане из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) смогут получить деньги на аренду жилья и другую необходимую помощь. Ее предоставит благотворительная организация "Каритас Мариуполь".

Об этом сообщает пресс-центр фонда в соцсети Facebook.

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Подробнее о денежной помощи от Каритас

Как рассказывают организаторы, стартовал новый проект для граждан, пострадавших от российской агрессии, "Обеспечение убежища и жилищных потребностей для уязвимых слоев населения в Украине".

"Несмотря на все разговоры о мире, война продолжается... Здесь, на востоке, есть ощущение, что враг становится даже злее... Поэтому мы не имеем права останавливаться в своей работе, должны помогать тем, кто не справляется самостоятельно", — отмечают благотворители.

В реализации программы помогают организации "Каритас Украины" и "Каритас Австрии". Они продолжают поддерживать проект, благодаря которому жители из Павлограда и из близлежащих районов получат:

помощь по утеплению и изоляции жилья (путем закрытия теплового контура);

денежную помощь на аренду жилья переселенцам;

топливные брикеты для уязвимых категорий на отопительный сезон 2025-26.

Как украинцам получить помощь

Приобщиться к проекту смогут граждане, если имеют низкие доходы (не более 6,32 тыс. грн на одного человека в семье). Также нужно подпадать под один из следующих критериев:

в семье есть только мать, отец или опекун малолетних детей;

в семье есть беременные женщины или матери, которые кормят грудью детей до трех лет;

в семье есть лица с инвалидностью (первая, вторая группа и инвалидность с детства) или имеют хронические болезни;

семья состоит из людей пожилого возраста (от 60 лет);

многодетные семьи.

Детали о том, кто может получить помощь и что для этого нужно, можно уточнить по номеру горячей линии: 0 800 336 734 (пн-пт: с 09:30 до 16:00).

Ранее мы писали, что жители трех областей могут подать заявки на денежную помощь от австрийского фонда "Каритас". Проект продлится до конца сентября 2025 года.

Также мы сообщали о выплатах для предпринимателей до 5 тыс. долларов от чешского гуманитарного фонда People in Need Ukraine при финподдержке Швейцарии. Деньги получат те, кто мечтает развивать собственный бизнес.