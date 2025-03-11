Виплати від Карітас — де можна отримати гроші від благодійників у березні

Грошові купюри на столі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У 2025 році громадяни з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО) зможуть отримати гроші на оренду житла та іншу необхідну допомогу. Її надасть благодійна організація "Карітас Маріуполь".

Про це повідомляє пресцентр фонду у соцмережі Facebook.

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Детальніше про грошову допомогу від Карітас

Як розповідають організатори, стартував новий проєкт для громадян, які постраждали від російської агресії, "Забезпечення притулку та житлових потреб для вразливих верств населення в Україні".

"Попри всі розмови про мир, війна триває... Тут, на сході, є відчуття, що ворог стає навіть злішим... Тому ми не маємо права зупинятися в своїй роботі, маємо допомагати тим, хто не справляється самотужки", — зазначають благодійники.

У реалізації програми допомагають організації "Карітас України" та "Карітас Австрії". Вони продовжують підтримувати проєкт, завдяки якому жителі з Павлограда та з прилеглих районів отримають:

допомогу з утеплення та ізоляції житла (шляхом закриття теплового контуру);

грошову допомогу на оренду житла переселенцям;

паливні брикети для вразливих категорій на опалювальний сезон 2025-26.

Як українцям отримати допомогу

Долучитися до проєкту зможуть громадяни, якщо мають низькі доходи (не більше 6,32 тис. грн на одну особу в родині). Також потрібно підпадати під один з таких критеріїв:

у родині є лише матір, батько чи опікун малолітніх дітей;

у сім'ї є вагітні жінки або матері, які годують грудьми дітей до трьох років;

у родині є особи з інвалідністю (перша, друга група та інвалідність з дитинства) або мають хронічні хвороби;

сім'я складається з людей похилого віку (від 60 років);

багатодітні сім'ї.

Деталі про те, хто може отримати допомогу і що для цього потрібно, можна уточнити за номером гарячої лінії: 0 800 336 734 (пн-пт: з 09:30 до 16:00).

Раніше ми писали, що мешканці трьох областей можуть подати заявки на грошову допомогу від австрійського фонду "Карітас". Проєкт триватиме до кінця вересня 2025 року.

Також ми повідомляли про виплати для підприємців до 5 тис. доларів від чеського гуманітарного фонду People in Need Ukraine за фінпідтримки Швейцарії. Гроші отримають ті, хто мріє розвивати власний бізнес.