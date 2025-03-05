Виплати від Чехії — хто і як зможе отримати 5 тис. доларів

Фіндопомога від Чехії — хто отримає до 5 тис. доларів
Українці можуть отримати грантову підтримку від чеської гуманітарної організації People in Need Ukraine в розмірі від 2 тис. до 5 тис. доларів. Йдеться про реалізацію програми з підприємництва.
Про це повідомляє пресцентр гуманітарної організації у соцмережі Facebook.
Гранти для майбутніх підприємців до 5 тис. доларів
Як зазначається, чеська гуманітарна організація People in Need Ukraine за фінансової підтримки Швейцарії реалізовує проєкт "Віднова" з надання мікрогрантів на навчання та підприємництво. Кошти передбачені для тих, хотів навчитися чи розвивати бізнес, однак обмежені економічні можливості.
"Долучайтесь до проєкту "Віднова" та розвивайте власну справу заради майбутнього!" — йдеться у повідомленні.
Взяти участь у програмі зможуть громади в трьох областях:
- Дніпропетровська;
- Харківська;
- Миколаївська.
Проєкт передбачає одразу кілька видів грантів:
- до 2 тис. доларів для громадян з обмеженими економічними можливостями на навчання чи перекваліфікацію;
- до 4 тис. доларів для громадян з обмеженими економічними ресурсами на створення бізнесу у громадах;
- до 5 тис. доларів для мікро- та малих підприємств за умови працевлаштування вразливих категорій громадян.
Тривалість навчання офлайн або онлайн (перекваліфікації): до шести місяців.
Як зареєструватися, щоб отримати кошти від People in Need Ukraine
Громадяни, які хотіли б навчитися чи розвинути бізнес, можуть подавати заявки до 31.03.2025 року.
Для цього необхідно заповнити спеціальну онлайн-форму реєстрації на цільову грошову грантову підтримку. Пріоритет у праві на допомогу отримають:
- особи з інвалідністю;
- внутрішньо переміщені особи;
- самотні матері/батьки/опікуни;
- люди передпенсійного віку (50+) або старші (60+);
- представники етнічних меншин;
- ветерани.
Зворотний зв’язок для запитань та відгуків:
- е-пошта: hotline.ukr@peopleinneed.net;
- телефон гарячої лінії: 0 800 210 174
Раніше ми писали, що українці отримають до 3 тис. євро у березні 2025 року. Виплати будуть доступні у шести західних регіонах від Міжнародної організації "Help — Hilfe zur Selbsthilfe".
Також розповідали, що в рамках освітньої програми World Vision International передбачається надання грантів в 1 тис. доларів. Гроші можна отримати на розвиток власного бізнесу.
Читайте Новини.LIVE!