Виплати від Чехії — хто і як зможе отримати 5 тис. доларів

Доларові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці можуть отримати грантову підтримку від чеської гуманітарної організації People in Need Ukraine в розмірі від 2 тис. до 5 тис. доларів. Йдеться про реалізацію програми з підприємництва.

Про це повідомляє пресцентр гуманітарної організації у соцмережі Facebook.

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Як зазначається, чеська гуманітарна організація People in Need Ukraine за фінансової підтримки Швейцарії реалізовує проєкт "Віднова" з надання мікрогрантів на навчання та підприємництво. Кошти передбачені для тих, хотів навчитися чи розвивати бізнес, однак обмежені економічні можливості.

"Долучайтесь до проєкту "Віднова" та розвивайте власну справу заради майбутнього!" — йдеться у повідомленні.

Взяти участь у програмі зможуть громади в трьох областях:

Дніпропетровська;

Харківська;

Миколаївська.

Проєкт передбачає одразу кілька видів грантів:

до 2 тис. доларів для громадян з обмеженими економічними можливостями на навчання чи перекваліфікацію;

до 4 тис. доларів для громадян з обмеженими економічними ресурсами на створення бізнесу у громадах;

до 5 тис. доларів для мікро- та малих підприємств за умови працевлаштування вразливих категорій громадян.

Тривалість навчання офлайн або онлайн (перекваліфікації): до шести місяців.

Як зареєструватися, щоб отримати кошти від People in Need Ukraine

Громадяни, які хотіли б навчитися чи розвинути бізнес, можуть подавати заявки до 31.03.2025 року.

Для цього необхідно заповнити спеціальну онлайн-форму реєстрації на цільову грошову грантову підтримку. Пріоритет у праві на допомогу отримають:

особи з інвалідністю;

внутрішньо переміщені особи;

самотні матері/батьки/опікуни;

люди передпенсійного віку (50+) або старші (60+);

представники етнічних меншин;

ветерани.

Зворотний зв’язок для запитань та відгуків:

е-пошта: hotline.ukr@peopleinneed.net;

телефон гарячої лінії: 0 800 210 174

Оголошення. Джерело: People in Need Ukraine

Раніше ми писали, що українці отримають до 3 тис. євро у березні 2025 року. Виплати будуть доступні у шести західних регіонах від Міжнародної організації "Help — Hilfe zur Selbsthilfe".

Також розповідали, що в рамках освітньої програми World Vision International передбачається надання грантів в 1 тис. доларів. Гроші можна отримати на розвиток власного бізнесу.