Выплаты на зиму — какие условия участия ВПЛ в программе помощи от Каритас

Человек держит кошелек с деньгами. Фото: Новини.LIVE

В одной из областей в Украине происходит регистрация для участия в программе помощи на зимний период 2025-2026 годов. В частности, средства предусмотрены для жителей сельской местности на обеспечение отоплением домов.

Об этом сообщает пресс-центр благотворительного фонда "Каритас Полтава" в Facebook.

Условия участия в программе помощи от Каритас

Речь идет о действии проекта "Помощь на теплую зиму для пострадавших в результате войны в Украине", который реализуют при поддержке Catholic Relief Services. Он предусматривает предоставление средств домохозяйствам в сельской местности на оплату коммунальных услуг в Полтавской области.

Выплаты предусмотрены для граждан, которые имеют следующие жизненные обстоятельства:

семья имеет лиц с инвалидностью (первая/вторая группы/с детства);

домохозяйство состоит из лиц пожилого возраста (более 65 лет);

неполные семьи, где есть только одинокая мать, отец или опекун несовершеннолетних детей;

в семье есть беременные женщины/кормящие матери с детьми до трех лет;

семьи с приемными малолетними детьми;

домохозяйства, где есть люди с тяжелыми болезнями (нуждаются в средствах на лечение);

многодетные семьи (более трех детей).

Важно, чтобы заявители не получали подобную помощь от других организаций.

Нужно иметь статус внутреннего переселенца после 24 февраля 2022 года, а уровень дохода ниже 6,16 тыс. грн на одного человека в семье.

Как принять участие в программе помощи

Организаторы просят следить за графиком выездов мобильной группы, чтобы не пропустить свой населенный пункт в Полтавской области. Жители должны подготовить пакет документов для регистрации. В частности:

паспорт;

идентификационный код;

справку ВПЛ;

номер банковского счета IBAN;

документ, где подтверждена категория уязвимости.

Детали можно узнать, обратившись по номеру телефона: +38(050)3055080.

Объявление. Источник: БФ "Каритас Полтава"

