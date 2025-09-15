Видео
Денежная помощь от Каритас — где доступны деньги на отопление

Денежная помощь от Каритас — где доступны деньги на отопление

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 13:03
Выплаты на зиму — какие условия участия ВПЛ в программе помощи от Каритас
Человек держит кошелек с деньгами. Фото: Новини.LIVE

В одной из областей в Украине происходит регистрация для участия в программе помощи на зимний период 2025-2026 годов. В частности, средства предусмотрены для жителей сельской местности на обеспечение отоплением домов.

Об этом сообщает пресс-центр благотворительного фонда "Каритас Полтава" в Facebook.

Читайте также:

Условия участия в программе помощи от Каритас

Речь идет о действии проекта "Помощь на теплую зиму для пострадавших в результате войны в Украине", который реализуют при поддержке Catholic Relief Services. Он предусматривает предоставление средств домохозяйствам в сельской местности на оплату коммунальных услуг в Полтавской области.

Выплаты предусмотрены для граждан, которые имеют следующие жизненные обстоятельства:

  • семья имеет лиц с инвалидностью (первая/вторая группы/с детства);
  • домохозяйство состоит из лиц пожилого возраста (более 65 лет);
  • неполные семьи, где есть только одинокая мать, отец или опекун несовершеннолетних детей;
  • в семье есть беременные женщины/кормящие матери с детьми до трех лет;
  • семьи с приемными малолетними детьми;
  • домохозяйства, где есть люди с тяжелыми болезнями (нуждаются в средствах на лечение);
  • многодетные семьи (более трех детей).

Важно, чтобы заявители не получали подобную помощь от других организаций.

Нужно иметь статус внутреннего переселенца после 24 февраля 2022 года, а уровень дохода ниже 6,16 тыс. грн на одного человека в семье.

Как принять участие в программе помощи

Организаторы просят следить за графиком выездов мобильной группы, чтобы не пропустить свой населенный пункт в Полтавской области. Жители должны подготовить пакет документов для регистрации. В частности:

  • паспорт;
  • идентификационный код;
  • справку ВПЛ;
  • номер банковского счета IBAN;
  • документ, где подтверждена категория уязвимости.

Детали можно узнать, обратившись по номеру телефона: +38(050)3055080.

допомога українцям
Объявление. Источник: БФ "Каритас Полтава"

Ранее мы писали, кто имеет право на льготы на покупку твердого и жидкого печного бытового топлива. В ПФУ рассказали, при каких условиях назначают такую поддержку многодетным.

Также мы рассказывали о том, что в одной из областей для переселенцев и беженцев доступна финпомощь от УВКБ ООН. Оформить выплаты в сентябре смогут только уязвимые группы людей.

выплаты финансовая помощь деньги материальная помощь денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
