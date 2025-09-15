Відео
Грошова допомога від Карітас — де доступні гроші на опалення

Дата публікації: 15 вересня 2025 13:03
Виплати на зиму — які умови участі ВПО у програмі допомоги від Карітас
Людина тримає гаманець з грошима. Фото: Новини.LIVE

В одній з областей в Україні відбувається реєстрація для участі у програмі допомоги на зимовий період 2025-2026 років. Зокрема, кошти передбачені для жителів сільської місцевості на забезпечення опаленням домівок.

Про це повідомляє пресцентр благодійного фонду "Карітас Полтава" у Facebook.

Читайте також:

Умови участі програмі допомоги від Карітас

Йдеться про дію проєкту "Допомога на теплу зиму для постраждалих внаслідок війни в Україні", що реалізують за підтримки Catholic Relief Services. Він передбачає надання коштів домогосподарствам в сільській місцевості на оплату комунальних послуг у Полтавській області. 

Виплати передбачені для громадян, які мають такі життєві обставини:

  • родина має осіб з інвалідністю (перша/друга групи/з дитинства);
  • домогосподарство складається з осіб похилого віку (більш ніж 65 років);
  • неповні родини, де є лише самотня матір, батько чи опікун неповнолітніх дітей;
  • у родині є вагітні жінки/годуючі матері з дітьми до трьох років;
  • родини з прийомними малолітніми дітьми;
  • домогосподарства, де є люди з важкими хворобами (потребують коштів на лікування);
  • багатодітні родини (понад троє дітей).

Важливо, щоб заявники не отримували подібну допомогу від інших організацій.

Потрібно мати статус внутрішнього переселенця після 24 лютого 2022 року, а рівень доходу нижче 6,16 тис. грн на одну особу в родині.

Як взяти участь у програмі допомоги

Організатори просять слідкувати за графіком виїздів мобільної групи, щоб не пропустити свій населений пункт у Полтавській області. Жителі повинні підготувати пакет документів для реєстрації. Зокрема:

  • паспорт;
  • ідентифікаційний код;
  • довідку ВПО;
  • номер банківського рахунку ІBAN;
  • документ, де підтверджено категорію вразливості.

Деталі можна дізнатися, звернувшись за номером телефону: +38(050)3055080.

допомога українцям
Оголошення. Джерело: БФ "Карітас Полтава"

Раніше ми писали, хто має право на пільги на купівлю твердого та рідкого пічного побутового палива. У ПФУ розповіли, за яких умов призначають таку підтримку багатодітним.  

Також ми розповідали про те, що в одній з областей для переселенців та біженців доступна фіндопомога від УВКБ ООН. Оформити виплати у вересні зможуть лише вразливі групи людей. 

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
