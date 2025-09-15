Виплати на зиму — які умови участі ВПО у програмі допомоги від Карітас

Людина тримає гаманець з грошима. Фото: Новини.LIVE

В одній з областей в Україні відбувається реєстрація для участі у програмі допомоги на зимовий період 2025-2026 років. Зокрема, кошти передбачені для жителів сільської місцевості на забезпечення опаленням домівок.

Про це повідомляє пресцентр благодійного фонду "Карітас Полтава" у Facebook.

Умови участі програмі допомоги від Карітас

Йдеться про дію проєкту "Допомога на теплу зиму для постраждалих внаслідок війни в Україні", що реалізують за підтримки Catholic Relief Services. Він передбачає надання коштів домогосподарствам в сільській місцевості на оплату комунальних послуг у Полтавській області.

Виплати передбачені для громадян, які мають такі життєві обставини:

родина має осіб з інвалідністю (перша/друга групи/з дитинства);

домогосподарство складається з осіб похилого віку (більш ніж 65 років);

неповні родини, де є лише самотня матір, батько чи опікун неповнолітніх дітей;

у родині є вагітні жінки/годуючі матері з дітьми до трьох років;

родини з прийомними малолітніми дітьми;

домогосподарства, де є люди з важкими хворобами (потребують коштів на лікування);

багатодітні родини (понад троє дітей).

Важливо, щоб заявники не отримували подібну допомогу від інших організацій.

Потрібно мати статус внутрішнього переселенця після 24 лютого 2022 року, а рівень доходу нижче 6,16 тис. грн на одну особу в родині.

Як взяти участь у програмі допомоги

Організатори просять слідкувати за графіком виїздів мобільної групи, щоб не пропустити свій населений пункт у Полтавській області. Жителі повинні підготувати пакет документів для реєстрації. Зокрема:

паспорт;

ідентифікаційний код;

довідку ВПО;

номер банківського рахунку ІBAN;

документ, де підтверджено категорію вразливості.

Деталі можна дізнатися, звернувшись за номером телефону: +38(050)3055080.

Оголошення. Джерело: БФ "Карітас Полтава"

