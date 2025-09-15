Виплати на зиму — які умови участі ВПО у програмі допомоги від Карітас

Грошова допомога від Карітас — де доступні гроші на опалення
В одній з областей в Україні відбувається реєстрація для участі у програмі допомоги на зимовий період 2025-2026 років. Зокрема, кошти передбачені для жителів сільської місцевості на забезпечення опаленням домівок.
Про це повідомляє пресцентр благодійного фонду "Карітас Полтава" у Facebook.
Умови участі програмі допомоги від Карітас
Йдеться про дію проєкту "Допомога на теплу зиму для постраждалих внаслідок війни в Україні", що реалізують за підтримки Catholic Relief Services. Він передбачає надання коштів домогосподарствам в сільській місцевості на оплату комунальних послуг у Полтавській області.
Виплати передбачені для громадян, які мають такі життєві обставини:
- родина має осіб з інвалідністю (перша/друга групи/з дитинства);
- домогосподарство складається з осіб похилого віку (більш ніж 65 років);
- неповні родини, де є лише самотня матір, батько чи опікун неповнолітніх дітей;
- у родині є вагітні жінки/годуючі матері з дітьми до трьох років;
- родини з прийомними малолітніми дітьми;
- домогосподарства, де є люди з важкими хворобами (потребують коштів на лікування);
- багатодітні родини (понад троє дітей).
Важливо, щоб заявники не отримували подібну допомогу від інших організацій.
Потрібно мати статус внутрішнього переселенця після 24 лютого 2022 року, а рівень доходу нижче 6,16 тис. грн на одну особу в родині.
Як взяти участь у програмі допомоги
Організатори просять слідкувати за графіком виїздів мобільної групи, щоб не пропустити свій населений пункт у Полтавській області. Жителі повинні підготувати пакет документів для реєстрації. Зокрема:
- паспорт;
- ідентифікаційний код;
- довідку ВПО;
- номер банківського рахунку ІBAN;
- документ, де підтверджено категорію вразливості.
Деталі можна дізнатися, звернувшись за номером телефону: +38(050)3055080.
