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Денежная помощь от ЮНИСЕФ — кто получит почти 300 тыс. грн

30 сентября 2024 11:00
Ксения Симонова - Редактор
Финансовая помощь для школ от ЮНИСЕФ — какие области получат деньги
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В рамках подготовки к отопительному сезону украинские школы на прифронтовых территориях получат материальную помощь от ЮНИСЕФ. Также эти средства можно использовать на ремонт и модернизацию школьных столовых.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Как отметили в Минреинтеграции, оказание помощи прописано в постановлении "О реализации совместного с Детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) проекта о предоставлении денежной помощи заведениям общего среднего образования на 2024/25 учебный год", которое принял Кабинет министров.

Проект совместно разработали специалисты Минреинтеграции и Минобразования в рамках реализации реформы школьного питания в Украине, инициированной первой леди страны. Общая сумма проекта — более 100 млн грн.

Какие заведения и где получат финпомощь

В акте прописан порядок и условия получения пособия от ЮНИСЕФ. Учреждения общего среднего образования будут иметь право на сумму в 290,5 тыс. грн. Ее предоставят разово в течение 2024-2025 годов.

Деньги можно использовать:

  • на ремонт и модернизацию школьных столовых;
  • на подготовку к зимнему сезону.

Получить помощь могут прифронтовые школы, расположенные в областях:

  • Днепропетровская;
  • Донецкая;
  • Запорожская;
  • Луганская;
  • Николаевская;
  • Одесская;
  • Сумская;
  • Черниговская;
  • Харьковская;
  • Херсонская.

Что еще стоит знать

Напомним, некоторым украинцам стала доступна помощь благотворительной организации ADRA. В ее рамках уязвимые категории граждан могут получить 1,5 тыс. гривен.

Также мы писали, что некоторые граждане могут получить новую помощь от Благотворительного фонда "Благополучие детей". В ее рамках максимальный размер выплат на одного человека составит 9,6 тыс. гривен.

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