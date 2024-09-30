Фінансова допомога для шкіл від ЮНІСЕФ — які області отримають гроші

Грошова допомога від ЮНІСЕФ — хто отримає майже 300 тис. грн
У рамках підготовки до опалювального сезону українські школи на прифронтових територіях отримають матеріальну допомогу від ЮНІСЕФ. Також ці кошти можна використовувати на ремонт і модернізацію шкільних їдалень.
Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Програма допомоги для шкіл від ЮНІСЕФ
Як зазначили у Мінреінтеграції, надання допомоги прописане у постанові "Про реалізацію спільного з Дитячим фондом Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) проєкту щодо надання грошової допомоги закладам загальної середньої освіти на 2024/25 навчальний рік", яку ухвалив Кабінет міністрів.
Проєкт спільно розробили фахівці з Мінреінтеграції та Міносвіти у рамках реалізації реформи шкільного харчування в Україні, ініційованої першою леді країни. Загальна сума проєкту — понад 100 млн грн.
Які заклади та де отримають фіндопомогу
В акті прописаний порядок та умови отримання грошової допомоги від ЮНІСЕФ. Заклади загальної середньої освіти матимуть право на суму у 290,5 тис. грн. Її нададуть разово протягом 2024−2025 років.
Гроші можна використовувати:
- на ремонти та модернізацію шкільних їдалень;
- на підготовку до зимового сезону.
Отримати допомогу зможуть прифронтові школи, розташовані в областях:
- Дніпропетровська;
- Донецька;
- Запорізька;
- Луганська;
- Миколаївська;
- Одеська;
- Сумська;
- Чернігівська;
- Харківська;
- Херсонська.
Що ще варто знати
Нагадаємо, деяким українцям стала доступна допомога від благодійної організації ADRA. В її рамках вразливі категорії громадян можуть отримати 1,5 тис. гривень.
Також ми писали, деякі громадяни можуть отримати нову допомогу від Благодійного фонду "Благополуччя дітей". В її рамках максимальний розмір виплат на одну особу становитиме 9,6 тис. гривень.
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