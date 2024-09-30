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Грошова допомога від ЮНІСЕФ — хто отримає майже 300 тис. грн

30 вересня 2024 11:00
Ксенія Симонова - Редактор
Фінансова допомога для шкіл від ЮНІСЕФ — які області отримають гроші
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У рамках підготовки до опалювального сезону українські школи на прифронтових територіях отримають матеріальну допомогу від ЮНІСЕФ. Також ці кошти можна використовувати на ремонт і модернізацію шкільних їдалень.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Як зазначили у Мінреінтеграції, надання допомоги прописане у постанові "Про реалізацію спільного з Дитячим фондом Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) проєкту щодо надання грошової допомоги закладам загальної середньої освіти на 2024/25 навчальний рік", яку ухвалив Кабінет міністрів.

Проєкт спільно розробили фахівці з Мінреінтеграції та Міносвіти у рамках реалізації реформи шкільного харчування в Україні, ініційованої першою леді країни. Загальна сума проєкту — понад 100 млн грн.

Які заклади та де отримають фіндопомогу 

В акті прописаний порядок та умови отримання грошової допомоги від ЮНІСЕФ. Заклади загальної середньої освіти матимуть право на суму у 290,5 тис. грн. Її нададуть разово протягом 2024−2025 років.

Гроші можна використовувати:

  • на ремонти та модернізацію шкільних їдалень;
  • на підготовку до зимового сезону.

Отримати допомогу зможуть прифронтові школи, розташовані в областях:

  • Дніпропетровська;
  • Донецька;
  • Запорізька;
  • Луганська;
  • Миколаївська;
  • Одеська;
  • Сумська;
  • Чернігівська;
  • Харківська;
  • Херсонська.

Що ще варто знати

Нагадаємо, деяким українцям стала доступна допомога від благодійної організації ADRA. В її рамках вразливі категорії громадян можуть отримати 1,5 тис. гривень.

Також ми писали, деякі громадяни можуть отримати нову допомогу від Благодійного фонду "Благополуччя дітей". В її рамках максимальний розмір виплат на одну особу становитиме 9,6 тис. гривень.

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