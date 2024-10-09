Финансовая помощь 2024 — кому ЮНИСЕФ выплачивает 10,8 тыс. грн

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщает о программе помощи, реализуемой Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ). В ее рамках некоторым гражданам выплачивается по 10,8 тыс. грн.

Об этом информирует пресс-служба Минреинтеграции.

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Детали программы от ЮНИСЕФ

Как отметили в ведомстве, последнее время ЮНИСЕФ финансово поддерживал семьи с детьми прифронтовых районов Сумской области. Деньги выплачивали гражданам, которые решили эвакуироваться в более безопасные районы. А именно из таких громад:

Глуховская;

Эсманская;

Свеская.

"Более 2 тысяч эвакуированных семей с детьми получили денежную помощь от ЮНИСЕФ", — говорится в сообщении.

Единовременная экстренная денежная помощь составляет 10,8 тыс. грн на каждого члена семьи. В то же время выплаты предоставляются максимум для пяти человек, включая взрослых до двух человек. Такую помощь получили 7278 человек, в том числе 3128 детей.

В общей сложности для предоставления финансовой поддержки эвакуированным семьям фонд направил около 74 млн гривен.

За последние четыре месяца ЮНИСЕФ предоставил финансовую помощь 21,8 тыс. домохозяйствам в Донецкой, Харьковской и Сумской областях из громад, где объявили обязательную эвакуацию. Выплаты получили 71,4 тыс. человек, в том числе 36,7 тыс. детей.

Условия предоставления финансовой помощи

Как сообщают в ведомстве, выплаты производились семьям с детьми, принадлежащими к одной или нескольким уязвимым категориям:

в семье есть человек или ребенок с инвалидностью до 18 лет;

семья считается многодетной с детьми младше 18 лет;

неполная семья (детей воспитывает одинокая мать/одинокий родитель);

малообеспеченная семья с детьми младше 18 лет.

В Минреинтеграции добавили, что в случае наличия вопросов выплат и регистрации нужно обращаться в ближайший орган соцзащиты населения в громаде, куда переехала семья с детьми, с заявлением о выплате соответствующей помощи.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы могут оформить предоставление выплат от благотворительного фонда "Каритас". Финансовая помощь предусмотрена на аренду жилья сроком шесть месяцев.

Также мы писали, что украинцы в 2024 году могут получить единовременную денежную помощь за вред жизни и здоровью. Сумма колеблется от 200 тыс. грн. до 1 млн. грн.