Выплаты от ЕС — кто из украинцев может получить финансовую помощь на зиму

Жители одной из прифронтовых громад, регулярно страдающей от российской агрессии, могут присоединиться к программе помощи от чешской гуманитарной организации "Человек в беде" при финансовой поддержке Европейского Союза (ЕС). В ее рамках уязвимые категории людей получат финпомощь на зиму.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы одного из городских советов Сумской области.

Где реализуется программа помощи от ЕС

Как отмечается, речь идет о программе помощи в подготовке к отопительному периоду 2025-2026 для жителей Ахтырской громады Сумской области.

Для предоставления единовременного пособия на подготовку к зиме отберут самые уязвимые домохозяйства. Они должны соответствовать двум условиям:

Отсутствует централизованное отопление (газовое/электрическое), применение печного отопления, или, если централизованное отопление вышло из строя. В семье есть хотя бы одно лицо, которое относится к следующим категориям:

граждане старшего возраста (от 55 лет);

одинокие родители;

беременные женщины/семьи с детьми до трех лет;

многодетные семьи (от трех и более несовершеннолетних детей, или лиц до 23 лет, если учатся);

граждане с инвалидностью (в частности, дети), с хроническими/тяжелыми болезнями;

внутренние переселенцы;

детдома семейного типа и приемные семьи;

домохозяйства с низкими доходами.

Условия регистрации в программе помощи

Зарегистрироваться в программе сможет кто-то один из домохозяйства, которое соответствует критериям. Однако документы необходимы для всех членов семьи:

паспорт или ID-карта;

свидетельства о рождении детей;

справки ВПЛ;

медицинские справки;

документы, где указана уязвимая категория.

Регистрация будет происходить по адресам:

2 октября с 9:30 до 12:30 — в с. Старая Ивановка (помещение старостата, ул. Решетка, 6);

2 октября с 13:30 до 16:00 — в с. Сосонка (ул. Мира 3. Сосонский филиал им. Б.Д.Антоненко-Давидовича).

"Обработка данных после регистрации продлится около 5-6 недель. Если вас отберут для получения помощи — ждите SMS от организации "Человек в беде", — добавили в пресс-службе.

Также мы рассказывали о новой грантовой программе по поддержке предпринимательства от БО "Каритас-Спес Украина". Граждане смогут получить микрогранты до 5 тыс. долларов.