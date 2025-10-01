Видео
Денежная помощь от ЕС — кто получит выплаты на зиму

Дата публикации 1 октября 2025 13:00
Выплаты от ЕС — кто из украинцев может получить финансовую помощь на зиму
Валюта в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Жители одной из прифронтовых громад, регулярно страдающей от российской агрессии, могут присоединиться к программе помощи от чешской гуманитарной организации "Человек в беде" при финансовой поддержке Европейского Союза (ЕС). В ее рамках уязвимые категории людей получат финпомощь на зиму.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы одного из городских советов Сумской области.

Читайте также:

Где реализуется программа помощи от ЕС

Как отмечается, речь идет о программе помощи в подготовке к отопительному периоду 2025-2026 для жителей Ахтырской громады Сумской области.

Для предоставления единовременного пособия на подготовку к зиме отберут самые уязвимые домохозяйства. Они должны соответствовать двум условиям:

  1. Отсутствует централизованное отопление (газовое/электрическое), применение печного отопления, или, если централизованное отопление вышло из строя.
  2. В семье есть хотя бы одно лицо, которое относится к следующим категориям:
  • граждане старшего возраста (от 55 лет);
  • одинокие родители;
  • беременные женщины/семьи с детьми до трех лет;
  • многодетные семьи (от трех и более несовершеннолетних детей, или лиц до 23 лет, если учатся);
  • граждане с инвалидностью (в частности, дети), с хроническими/тяжелыми болезнями;
  • внутренние переселенцы;
  • детдома семейного типа и приемные семьи;
  • домохозяйства с низкими доходами.

Условия регистрации в программе помощи

Зарегистрироваться в программе сможет кто-то один из домохозяйства, которое соответствует критериям. Однако документы необходимы для всех членов семьи:

  • паспорт или ID-карта;
  • свидетельства о рождении детей;
  • справки ВПЛ;
  • медицинские справки;
  • документы, где указана уязвимая категория.

Регистрация будет происходить по адресам:

  • 2 октября с 9:30 до 12:30 — в с. Старая Ивановка (помещение старостата, ул. Решетка, 6);
  • 2 октября с 13:30 до 16:00 — в с. Сосонка (ул. Мира 3. Сосонский филиал им. Б.Д.Антоненко-Давидовича).

"Обработка данных после регистрации продлится около 5-6 недель. Если вас отберут для получения помощи — ждите SMS от организации "Человек в беде", — добавили в пресс-службе.

Ранее мы писали, что для граждан вскоре будет доступна программа финпомощи, введенная правительством. В ее рамках предоставят средства на отопительный сезон.

Также мы рассказывали о новой грантовой программе по поддержке предпринимательства от БО "Каритас-Спес Украина". Граждане смогут получить микрогранты до 5 тыс. долларов.

выплаты финансовая помощь ЕС деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
