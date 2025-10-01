Выплаты от ЕС — кто из украинцев может получить финансовую помощь на зиму

Денежная помощь от ЕС — кто получит выплаты на зиму
Жители одной из прифронтовых громад, регулярно страдающей от российской агрессии, могут присоединиться к программе помощи от чешской гуманитарной организации "Человек в беде" при финансовой поддержке Европейского Союза (ЕС). В ее рамках уязвимые категории людей получат финпомощь на зиму.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы одного из городских советов Сумской области.
Где реализуется программа помощи от ЕС
Как отмечается, речь идет о программе помощи в подготовке к отопительному периоду 2025-2026 для жителей Ахтырской громады Сумской области.
Для предоставления единовременного пособия на подготовку к зиме отберут самые уязвимые домохозяйства. Они должны соответствовать двум условиям:
- Отсутствует централизованное отопление (газовое/электрическое), применение печного отопления, или, если централизованное отопление вышло из строя.
- В семье есть хотя бы одно лицо, которое относится к следующим категориям:
- граждане старшего возраста (от 55 лет);
- одинокие родители;
- беременные женщины/семьи с детьми до трех лет;
- многодетные семьи (от трех и более несовершеннолетних детей, или лиц до 23 лет, если учатся);
- граждане с инвалидностью (в частности, дети), с хроническими/тяжелыми болезнями;
- внутренние переселенцы;
- детдома семейного типа и приемные семьи;
- домохозяйства с низкими доходами.
Условия регистрации в программе помощи
Зарегистрироваться в программе сможет кто-то один из домохозяйства, которое соответствует критериям. Однако документы необходимы для всех членов семьи:
- паспорт или ID-карта;
- свидетельства о рождении детей;
- справки ВПЛ;
- медицинские справки;
- документы, где указана уязвимая категория.
Регистрация будет происходить по адресам:
- 2 октября с 9:30 до 12:30 — в с. Старая Ивановка (помещение старостата, ул. Решетка, 6);
- 2 октября с 13:30 до 16:00 — в с. Сосонка (ул. Мира 3. Сосонский филиал им. Б.Д.Антоненко-Давидовича).
"Обработка данных после регистрации продлится около 5-6 недель. Если вас отберут для получения помощи — ждите SMS от организации "Человек в беде", — добавили в пресс-службе.
