Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Грошова допомога від ЄС — хто отримає виплати на зиму

Грошова допомога від ЄС — хто отримає виплати на зиму

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 13:00
Виплати від ЄС — хто з українців може отримати фінансову допомогу на зиму
Валюта в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Жителі однієї з прифронтових громад, що регулярно потерпає від російської агресії, можуть долучитися до програми допомоги від чеської гуманітарної організації "Людина в біді" за фінансової підтримки Європейського Союзу (ЄС). В її рамках вразливі категорії людей отримають фіндопомогу на зиму. 

Про це йдеться у повідомленні пресслужби однієї з міських рад Сумської області.

Реклама
Читайте також:

Де реалізується програма допомоги від ЄС

Як зазначається, йдеться про програму допомоги у підготовці до опалювального періоду 2025-2026 для жителів Охтирської громади Сумської області.

Для надання одноразової допомоги на підготовку до зими відберуть найуразливіші домогосподарства. Вони мають відповідати двом умовам:

  1. Відсутнє централізоване опалення (газове/електричне), застосування пічного опалення, або, якщо централізоване опалення вийшло з ладу.
  2. У родині є хоча б одна особа, яка належить до таких категорій:
  • громадяни старшого віку (від 55 років);
  • самотні батьки;
  • вагітні жінки/родини з дітьми до трьох років;
  • багатодітні родини (від трьох і більше неповнолітніх дітей, або осіб до 23 років, якщо навчаються);
  • громадяни з інвалідністю (зокрема, діти), з хронічними/тяжкими хворобами;
  • внутрішні переселенці;
  • дитбудинки сімейного типу та прийомні родини;
  • домогосподарства з низькими доходами.

Умови реєстрації у програмі допомоги

Зареєструватися у програмі зможе хтось один із домогосподарства, яке відповідає критеріям. Однак документи необхідні для всіх членів родини:

  • паспорт або ID-картка;
  • свідоцтва про народження дітей, 
  • довідки ВПО; 
  • медичні довідки;
  • документи, де вказана вразлива категорія.

Реєстрація відбуватиметься за адресами:

  • 2 жовтня з 09:30 до 12:30 — в с. Стара Іванівка (приміщення старостату, вул. Решітка, 6 );
  • 2 жовтня з 13:30 до 16:00 — в с. Сосонка (вул. Миру 3.Сосонська філія ім. Б.Д.Антоненка-Давидовича).

"Обробка даних після реєстрації триватиме близько 5-6 тижнів. Якщо вас відберуть для отримання допомоги — чекайте на SMS від організації "Людина в біді", — додали у пресслужбі.

Раніше ми писали, що для громадян невдовзі буде доступна програма фіндопомоги, запроваджена урядом. В її рамках нададуть кошти на опалювальний сезон. 

Також ми розповідали про нову грантову програму з підтримки підприємництва від БО "Карітас-Спес Україна". Громадяни зможуть отримати мікрогранти до 5 тис. доларів

виплати фінансова допомога ЄС гроші грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації