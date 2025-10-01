Виплати від ЄС — хто з українців може отримати фінансову допомогу на зиму

Валюта в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Жителі однієї з прифронтових громад, що регулярно потерпає від російської агресії, можуть долучитися до програми допомоги від чеської гуманітарної організації "Людина в біді" за фінансової підтримки Європейського Союзу (ЄС). В її рамках вразливі категорії людей отримають фіндопомогу на зиму.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби однієї з міських рад Сумської області.

Де реалізується програма допомоги від ЄС

Як зазначається, йдеться про програму допомоги у підготовці до опалювального періоду 2025-2026 для жителів Охтирської громади Сумської області.

Для надання одноразової допомоги на підготовку до зими відберуть найуразливіші домогосподарства. Вони мають відповідати двом умовам:

Відсутнє централізоване опалення (газове/електричне), застосування пічного опалення, або, якщо централізоване опалення вийшло з ладу. У родині є хоча б одна особа, яка належить до таких категорій:

громадяни старшого віку (від 55 років);

самотні батьки;

вагітні жінки/родини з дітьми до трьох років;

багатодітні родини (від трьох і більше неповнолітніх дітей, або осіб до 23 років, якщо навчаються);

громадяни з інвалідністю (зокрема, діти), з хронічними/тяжкими хворобами;

внутрішні переселенці;

дитбудинки сімейного типу та прийомні родини;

домогосподарства з низькими доходами.

Умови реєстрації у програмі допомоги

Зареєструватися у програмі зможе хтось один із домогосподарства, яке відповідає критеріям. Однак документи необхідні для всіх членів родини:

паспорт або ID-картка;

свідоцтва про народження дітей,

довідки ВПО;

медичні довідки;

документи, де вказана вразлива категорія.

Реєстрація відбуватиметься за адресами:

2 жовтня з 09:30 до 12:30 — в с. Стара Іванівка (приміщення старостату, вул. Решітка, 6 );

2 жовтня з 13:30 до 16:00 — в с. Сосонка (вул. Миру 3.Сосонська філія ім. Б.Д.Антоненка-Давидовича).

"Обробка даних після реєстрації триватиме близько 5-6 тижнів. Якщо вас відберуть для отримання допомоги — чекайте на SMS від організації "Людина в біді", — додали у пресслужбі.

Раніше ми писали, що для громадян невдовзі буде доступна програма фіндопомоги, запроваджена урядом. В її рамках нададуть кошти на опалювальний сезон.

Також ми розповідали про нову грантову програму з підтримки підприємництва від БО "Карітас-Спес Україна". Громадяни зможуть отримати мікрогранти до 5 тис. доларів.