Выплаты от DRC — кто и где из украинцев может получить финансовую помощь

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

До 10 июля 2025 года в одном из украинских регионов продолжается регистрация в программе помощи от Датского совета по делам беженцев (DRC). В ее рамках можно получить средства на развитие бизнеса во время войны.

Об этом говорится в сообщении ОО "Город силы" в Telegram.

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Условия программы Датского совета по делам беженцев

Как отмечается, крупнейшая международная неправительственная организация Дании принимает заявки на бизнес-программу для восстановления малого и среднего бизнеса в Херсонской области.

В ее рамках граждане смогут получить средства на развитие своего предприятия в размере до 5 тыс. долларов.

Принять участие в конкурсе могут малые и средние предприятия в регионе, которые не получали аналогичной помощи от других организаций в последнее время.

Программа предусматривает следующие требования:

число работников не должно превышать 20 человек как для малых, так и для средних предприятий;

есть опыт соответствующей деятельности как минимум два года;

нет долгов из-за неуплаты налогов за последние полгода;

не было никакой другой поддержки за последние шесть месяцев;

отсутствуют юридические преграды для получения гранта.

Как подать заявку в грантовом конкурсе

Граждане, желающие зарегистрироваться в программе помощи от Датского совета по делам беженцев, должны заполнить специальную анкету. Полная форма заявки откроется после внесения данных в первые пункты. Подача заявки не гарантирует автоматического получения гранта, поскольку количество ограничено.

Дедлайн регистрации в грантовой программе — 10 июля 2025 года. На рассмотрение заявок отведут три месяца.

При этом участники должны подать бизнес-план с описанием, куда направят деньги, а также обосновать рыночный спрос на продукцию, предоставить полные и правдивые данные.

Всю информацию можно уточнить по следующим контактам:

Электронная почта: UKR-feedback@drc.ngo;

Телефон: 0 800 33 95 18 (понедельник-пятница, 9:00-17:00).

Ранее мы писали о том, что гражданам предоставят гранты до 124 тыс. гривен. Выплаты будут доступны в Николаеве в рамках грантовой программы по поддержке бизнеса.

Также сообщалось, где предоставляют денежную помощь на аренду жилья на полгода. Программа финпомощи рассчитана на внутренне перемещенных лиц.