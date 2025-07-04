Выплаты от DRC — кто и где из украинцев может получить финансовую помощь

Денежная помощь от DRC — кто из украинцев получит гранты
До 10 июля 2025 года в одном из украинских регионов продолжается регистрация в программе помощи от Датского совета по делам беженцев (DRC). В ее рамках можно получить средства на развитие бизнеса во время войны.
Об этом говорится в сообщении ОО "Город силы" в Telegram.
Условия программы Датского совета по делам беженцев
Как отмечается, крупнейшая международная неправительственная организация Дании принимает заявки на бизнес-программу для восстановления малого и среднего бизнеса в Херсонской области.
В ее рамках граждане смогут получить средства на развитие своего предприятия в размере до 5 тыс. долларов.
Принять участие в конкурсе могут малые и средние предприятия в регионе, которые не получали аналогичной помощи от других организаций в последнее время.
Программа предусматривает следующие требования:
- число работников не должно превышать 20 человек как для малых, так и для средних предприятий;
- есть опыт соответствующей деятельности как минимум два года;
- нет долгов из-за неуплаты налогов за последние полгода;
- не было никакой другой поддержки за последние шесть месяцев;
- отсутствуют юридические преграды для получения гранта.
Как подать заявку в грантовом конкурсе
Граждане, желающие зарегистрироваться в программе помощи от Датского совета по делам беженцев, должны заполнить специальную анкету. Полная форма заявки откроется после внесения данных в первые пункты. Подача заявки не гарантирует автоматического получения гранта, поскольку количество ограничено.
Дедлайн регистрации в грантовой программе — 10 июля 2025 года. На рассмотрение заявок отведут три месяца.
При этом участники должны подать бизнес-план с описанием, куда направят деньги, а также обосновать рыночный спрос на продукцию, предоставить полные и правдивые данные.
Всю информацию можно уточнить по следующим контактам:
- Электронная почта: UKR-feedback@drc.ngo;
- Телефон: 0 800 33 95 18 (понедельник-пятница, 9:00-17:00).
Ранее мы писали о том, что гражданам предоставят гранты до 124 тыс. гривен. Выплаты будут доступны в Николаеве в рамках грантовой программы по поддержке бизнеса.
Также сообщалось, где предоставляют денежную помощь на аренду жилья на полгода. Программа финпомощи рассчитана на внутренне перемещенных лиц.
Читайте Новини.LIVE!