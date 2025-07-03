Виплати від УВКБ ООН — де і кому надають фінансову підтримку на пів року

Людина тримає гривні в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) приймає заявки на довготривалу фінансову підтримку громадян у Кривому Розі. Грошову допомогу надають на оренду житла.

Про це інформує пресслужба УВКБ ООН у Дніпропетровській області.

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Право на грошову допомогу на оренду житла на пів року

Як зазначається, програма грошової допомоги розрахована на внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які мають проблеми з житлом у Кривому Розі.

У програмі можуть взяти участь громадяни, які потрапили у наступні життєві ситуації:

проживають у місцях колективного поселення, що включені до списку, відповідно до постанови Кабінету міністрів №930;

проживають в орендованому житлі, однак загрожує виселення й не мають альтернативи;

повернулися в Україну з-за кордону, орендують житло з незадовільними умовами та є загроза виселення.

В рамках програми учасникам нададуть юридичні та кар'єрні консультації, а також гроші на оплату оренди житла терміном на пів року.

Пріоритет нададуть громадянам з наявною категорією вразливості:

самотнім матерям, батькам чи опікунам дітей до 18 років;

вагітним жінкам чи матерям з дітьми віком до трьох років;

громадянам з важкими хворобами;

особам з інвалідністю/інвалідністю з дитинства;

самотнім громадянам похилого віку (більш ніж 60 років);

багатодітним родинам.

Як зареєструватися у програмі фіндопомоги у Кривому Розі

Ті, хто хоче взяти участь у програмі допомоги від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, мають пройти спеціальне анкетування.

Обов'язкова вимога для участі у програмі — наявність стратегії, як самостійно почати заробляти для оплати житла.

"Усі учасники повинні бути спроможними оплачувати приватну оренду житла наприкінці періоду підтримки. Для цього потрібно мати план наступної активності для набуття спроможності оплачувати оренду", — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали про те, що в одній з областей відкрили реєстрацію на надання грошової допомоги від UNHCR Ukraine. Йдеться про виплату 10,8 тис. грн, що передбачені тільки для вразливих категорій людей.

Також повідомлялося, що в одному з міст реалізують програму допомоги бізнесу за фінансової підтримки уряду Данії. В її рамках можна отримати до 3 тис. доларів.