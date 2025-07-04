Виплати від УВКБ ООН — де стартувала реєстрація на грошову допомогу в 11 тис. грн

Людина тримає гривні в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У липні 2025 року зареєструватися на отримання грошової допомоги від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) можна у низці тергромад Сумської області. Йдеться про виплату майже 11 тис. грн в "одні руки".

Про це йдеться у повідомленні пресслужби УВКБ ООН.

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Хто зможе отримати грошову допомогу

Через обмежене фінансування організація надає кошти тільки найбільш вразливому населенню і не в усіх населених пунктах одразу. Зокрема, записатися на виплати на 4 липня можуть жителі с. Михайлівка.

Загальний розмір допомоги на одного члена родини становить 10,8 тис. грн (3,6 тис. грн на одну людину протягом трьох місяців).

Отримати виплати зможуть наступні категорії людей:

громадяни зі статусом внутрішньо переміщеної особи (ВПО), які перемістилися упродовж останніх шести місяців;

українці, які повернулися на батьківщину після вимушеного виїзду за кордон.

Важливо, щоб останні три місяці не брали участі у подібних програмах та мали низькі доходи, що не перевищують 5,4 тис. грн.

Проте правила пом'якшені для тих, хто підпадає під такі критерії вразливості:

родина неповна: з одним із батьків, які мають одну та більше неповнолітніх дітей або проживають разом з особами віком від 55 років;

у сімʼї є лише самотня чи кілька самотніх осіб похилого віку, яким від 55 років, або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома неповнолітніми дітьми;

родина має у складі одну/кілька членів з особливими потребами: важкі хвороби, інвалідність.

Як подати заявку та які необхідні документи

Записатися в чергу на прийом у с. Михайлівка (Лебединської громади) на 4 липня 2025 року можна за номером телефону: 063 182 68 38.

Також можна за ним же уточнити свій номер в черзі.

Громадяни мають підготувати такі документи на кожного члена родини:

ідентифікаційний код;

паспорт або інші документи, де посвідчується особа;

довідка внутрішнього переселенця (за наявності);

банківська картка заявника;

свідоцтво про народження дітей (якщо є);

документ, в якому посвідчується законна опіка над дитиною (за наявності);

посвідчення/меддовідка для осіб з інвалідністю (за наявності).

Раніше ми писали про те, що у двох регіонах діє програма від Міжнародної організації з міграції. Учасники зможуть отримати кошти на бізнес від 7 тис. доларів.

Також повідомляли, що громадяни можуть подавати заявки на фіндопомогу на оренду житла у Кривому Розі. Виплати надаватимуть на пів року.