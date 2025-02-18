Выплаты от Дании — кто и где получит до 50 тыс. долларов

Денежная помощь от Дании — кто получит до 50 тыс. долларов
Крупнейшая международная неправительственная организация Дании принимает заявки от украинцев на выплаты от 20 тыс. долларов. Деньги от "Датского совета по делам беженцев" (DRC) доступны в Николаевской области.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы DRC в соцсети Facebook.
Кто получит выплаты до 50 тыс. долларов от Дании
Как отмечается, речь идет о реализации грантовой программы Датского совета по делам беженцев для предприятий в Николаевской области. Помощь будет оказана при финансовой поддержке от Министерства иностранных дел Дании.
"Развиваете бизнес в Николаевской области и хотите масштабирования? Датский совет по делам беженцев запускает грантовую программу для предприятий, которые способствуют экономической устойчивости региона", — говорится в сообщении.
Минимальный размер гранта составляет 20 тыс. долларов, однако есть шанс получить помощь до 50 тыс. долларов. Конечная предоставленная сумма будет зависеть от бизнес-плана.
Как зарегистрироваться для участия в проекте
Подать заявки для участия в программе поддержки бизнеса в Николаевской области смогут предприятия, которые соответствуют определенным условиям:
- занимаются агропереработкой и фермерством;
- предоставляют услуги для аграрного сектора (логистика, хранение, ремонт техники);
- занимаются производством товаров и услуг для местного рынка;
- осуществляют обеспечение базовых потребностей населения (твердое топливо/питьевая вода);
- создают рабочие места;
- поддерживают экономическую устойчивость региона.
Заявки на участие в проекте будут принимать до 28 февраля 2025 года.
Граждане могут уточнить детали по следующим контактам:
- е-почта — UKR-feedback@drc.ngo;
- номер телефона — 0 800 33 95 18 (пн-пт 09:00-17:00).
"Обратите внимание: подача заявки не означает, что вы автоматически получите бизнес-грант, а только то, что ваша заявка будет оценена на основе критериев отбора для этой программы. У нас есть ограниченное количество грантов, и ссылка на регистрацию может быть закрыта, если будет достигнуто максимальное количество мест", — добавили в DRC.
Ранее мы рассказывали, что в одной из областей доступны гранты в 3 тыс. долларов. Средства предоставляет благотворительный фонд "Право на защиту" для поддержки бизнеса во время войны при поддержке Швейцарии.
Еще у украинцев есть возможность подать заявки на выплаты от Эстонского совета по делам беженцев. Деньги смогут получить наиболее уязвимые категории граждан.
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