Виплати від Червоного Хреста — хто з українців може отримати грант у 40 тис. грн

У жовтні 2025 року в одній з областей домогосподарства, які зазнали негативного впливу від наслідків війни, зможуть отримати цільову грошову допомогу від Товариства Червоного Хреста України. Для цього необхідно дотримуватися певних вимог.

Про це інформує пресслужба однієї з селищних військових адміністрацій.

Кому і де буде доступна допомога від Червоного Хреста

Йдеться про Програму грантової підтримки життєдіяльності домогосподарств у Херсонській області, які зазнали негативного впливу від наслідків війни. Вона покликана посприяти економічному потенціалу шляхом надання фінансової підтримки на розвиток чи відновлення джерел доходів.

Як зазначається, реалізує відповідну програму Товариство Червоного Хреста України спільно зі Шведським Червоним Хрестом.

Взяти участь у програмі грантової підтримки можуть домогосподарства з таких старостинських округів:

Любимівського;

Миролюбівського;

Нововоскресенського.

Розмір допомоги та хто може взяти участь

За умовами програми, гранти зможуть отримати жителі вищевказаних старостинських округів віком від 18 до 65 років. При цьому домогосподарства повинні мати підтверджений досвід попередньої діяльності, що підлягатиме моніторингу Українського Червоного Хреста.

Однією з головних умов також є те, що претенденти не отримували аналогічну грошову підтримку для зміцнення власного потенціалу від Товариства Червоного Хреста за останній рік.

В рамках програми відібрані домогосподарства зможуть отримати грошову допомогу у розмірі 40 тис. грн.

Для того, щоб зареєструватися у програмі з грантової підтримки життєдіяльності домогосподарств, які зазнали негативного впливу від наслідків війни, необхідно заповнити спеціальну онлайн-форму.

Також всі деталі щодо відповідної фінансової допомоги у Херсонській області можна дізнатися за номером телефону: 0672449472.

