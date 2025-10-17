Выплаты на покупку дров в 15 тыс. грн — условия и необходимые документы

Деньги на дрова — кому и где будет доступна помощь в 15 тыс. грн
Граждане, которые были вынуждены выехать из своих домов из-за войны, могут получить денежную помощь на подготовку к отопительному сезону 2025/2026 года. Домохозяйствам предоставят средства на приобретение твердого топлива по 15 тыс. грн.
Кому и где будет доступна денежная помощь на покупку дров
Как отмечается, программа помощи касается уязвимых категорий населения из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) Бахмутской громады.
Средства смогут получить граждане, проживающие в домохозяйствах с печным отоплением и не имеющие субсидии или льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Выплаты предусмотрены при условии наличия одной из следующих уязвимостей:
- лица пожилого возраста (также те, которые не имеет права на пенсию);
- лица с инвалидностью;
- семьи, где есть дети с инвалидностью;
- малообеспеченные и многодетные семьи;
- одинокие мать или отец, которые воспитывают детей;
- граждане, которые предоставляют соцуслуги по уходу на непрофессиональной основе;
- семьи, где есть несовершеннолетние дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;
- ветераны войны (лица с инвалидностью вследствие войны, участники боевых действий, участники войны);
- родные погибших (умерших) ветеранов войны.
Размер помощи и правила регистрации
Граждане, которые подпадают под вышеописанные условия и желают получить денежную помощь на подготовку к отопительному сезону, должны написать электронное письмо на адрес УСЗН Бахмутского городского совета.
К заявлению следует приложить копии документов, в частности, подтверждающих статус и право на получение выплаты (паспорт, идентификационный код, пенсионное удостоверение или удостоверение многодетной семьи, справки о постановке на учет ВПЛ, справки о наличии печного отопления на твердом топливе).
Принимать заявки на назначение помощи на покупку твердого топлива будут до 15 апреля 2026 года.
Детали доступны по телефонам:
- +38095-498-76-15;
- +38099-713-39-80.
