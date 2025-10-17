Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Деньги на дрова — кому и где будет доступна помощь в 15 тыс. грн

Деньги на дрова — кому и где будет доступна помощь в 15 тыс. грн

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 08:00
обновлено: 08:08
Выплаты на покупку дров в 15 тыс. грн — условия и необходимые документы
Пожилые женщины на почте. Фото: УНИАН

Граждане, которые были вынуждены выехать из своих домов из-за войны, могут получить денежную помощь на подготовку к отопительному сезону 2025/2026 года. Домохозяйствам предоставят средства на приобретение твердого топлива по 15 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба одной из громад в соцсети Facebook.

Реклама
Читайте также:

Кому и где будет доступна денежная помощь на покупку дров

Как отмечается, программа помощи касается уязвимых категорий населения из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) Бахмутской громады.

Средства смогут получить граждане, проживающие в домохозяйствах с печным отоплением и не имеющие субсидии или льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Выплаты предусмотрены при условии наличия одной из следующих уязвимостей:

  • лица пожилого возраста (также те, которые не имеет права на пенсию);
  • лица с инвалидностью;
  • семьи, где есть дети с инвалидностью;
  • малообеспеченные и многодетные семьи;
  • одинокие мать или отец, которые воспитывают детей;
  • граждане, которые предоставляют соцуслуги по уходу на непрофессиональной основе;
  • семьи, где есть несовершеннолетние дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;
  • ветераны войны (лица с инвалидностью вследствие войны, участники боевых действий, участники войны);
  • родные погибших (умерших) ветеранов войны.

Размер помощи и правила регистрации

Граждане, которые подпадают под вышеописанные условия и желают получить денежную помощь на подготовку к отопительному сезону, должны написать электронное письмо на адрес УСЗН Бахмутского городского совета. 

К заявлению следует приложить копии документов, в частности, подтверждающих статус и право на получение выплаты (паспорт, идентификационный код, пенсионное удостоверение или удостоверение многодетной семьи, справки о постановке на учет ВПЛ, справки о наличии печного отопления на твердом топливе).

Принимать заявки на назначение помощи на покупку твердого топлива будут до 15 апреля 2026 года.

Детали доступны по телефонам:

  • +38095-498-76-15;
  • +38099-713-39-80.

Ранее мы писали, что в ряде регионов действует программа организации Mercy Corps. В ее рамках женщинам предоставят до 7 тыс. долларов на развитие дела.

Также есть возможность подать заявку на участие в программе поддержки от ВПП ООН. Она предусматривает предоставление выплат в размере до 200 тыс. грн.

выплаты финансовая помощь деньги дрова денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации