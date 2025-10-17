Выплаты на покупку дров в 15 тыс. грн — условия и необходимые документы

Пожилые женщины на почте. Фото: УНИАН

Граждане, которые были вынуждены выехать из своих домов из-за войны, могут получить денежную помощь на подготовку к отопительному сезону 2025/2026 года. Домохозяйствам предоставят средства на приобретение твердого топлива по 15 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба одной из громад в соцсети Facebook.

Кому и где будет доступна денежная помощь на покупку дров

Как отмечается, программа помощи касается уязвимых категорий населения из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) Бахмутской громады.

Средства смогут получить граждане, проживающие в домохозяйствах с печным отоплением и не имеющие субсидии или льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Выплаты предусмотрены при условии наличия одной из следующих уязвимостей:

лица пожилого возраста (также те, которые не имеет права на пенсию);

лица с инвалидностью;

семьи, где есть дети с инвалидностью;

малообеспеченные и многодетные семьи;

одинокие мать или отец, которые воспитывают детей;

граждане, которые предоставляют соцуслуги по уходу на непрофессиональной основе;

семьи, где есть несовершеннолетние дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;

ветераны войны (лица с инвалидностью вследствие войны, участники боевых действий, участники войны);

родные погибших (умерших) ветеранов войны.

Размер помощи и правила регистрации

Граждане, которые подпадают под вышеописанные условия и желают получить денежную помощь на подготовку к отопительному сезону, должны написать электронное письмо на адрес УСЗН Бахмутского городского совета.

К заявлению следует приложить копии документов, в частности, подтверждающих статус и право на получение выплаты (паспорт, идентификационный код, пенсионное удостоверение или удостоверение многодетной семьи, справки о постановке на учет ВПЛ, справки о наличии печного отопления на твердом топливе).

Принимать заявки на назначение помощи на покупку твердого топлива будут до 15 апреля 2026 года.

Детали доступны по телефонам:

+38095-498-76-15;

+38099-713-39-80.

