Выплаты в мае — кто и где сможет получить помощь от Чехии

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы, у которых отсутствует государственная поддержка во время войны, могут получить денежную помощь от организации People in need ("Человек в беде"). Рассчитывать на выплаты смогут уязвимые категории граждан в одном из регионов.

Об этом сообщает один из филиалов общественной организации "УТОС".

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Кто и где может получить денежную помощь

Как отмечается, оформить финансовую помощь от чешской гуманитарной организации People in need могут жители Харькова и прифронтовых громад региона (в приоритете: Харьковская, Чугуевская, Роганская, Златопольская, Берестинская).

В программе могут принять участие граждане, которые относятся к уязвимым категориям населения. А именно:

жители прифронтовых громад;

внутренние переселенцы;

лица, вернувшиеся домой на деоккупированные территории;

социальные меньшинства, в частности, представители ромской общины;

принимающие громады, где есть лица, пострадавшие от войны.

В первую очередь на выплаты могут претендовать лица, которым:

угрожает физическая опасность из-за поврежденного/разрушенного дома;

нуждаются в юридическом сопровождении, связанном с восстановлением прав на поврежденную/разрушенную недвижимость;

не имеют доступа к критически важным государственным услугам из-за потери или повреждения необходимых документов;

не имеют доступа/ограниченный доступ к услугам в связи с войной.

Приоритет в предоставлении финпомощи получат только несколько категорий граждан. В списке:

женщины, которые сами возглавляют домохозяйство;

единственные опекуны детей/другие лица на содержании;

дети;

пожилые люди из группы риска;

лица с инвалидностью, хроническими заболеваниями или принадлежащие к соцменьшинствам;

лица с юридическими проблемами, связанными с получением или восстановлением статуса.

Как получить помощь и другие нюансы

Денежную помощь можно потратить на критические потребности, связанные с безопасностью, достоинством и благосостоянием. А именно:

на покрытие расходов по транспортной перевозке/проживанию;

на оплату аренды жилья из-за риска выселения;

на коммунальные услуги;

на помощь в юридическом оформлении документов, на критические потребности, связанные с безопасностью.

"Важно отметить, что должно быть наличие: уязвимая категория, отсутствие альтернативы покрыть потребность другими организациями", — сообщили организаторы.

Детали можно уточнить на странице ОО "Харьковская областная организация УТОС".

Ранее мы писали, что до 27 мая украинцы могут получить помощь от Норвежского совета по делам беженцев. Организаторы назвали определенные правила, которые помогут избежать ошибок при регистрации.

Также сообщали, что внутренне перемещенные лица в Одессе и области могут получить денежную помощь. Выплаты предоставляет БО Caritas Odesa UGCC на аренду.