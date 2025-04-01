Выплаты от Норвегии в апреле — кто и где имеет право на помощь

Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Гуманитарная организация Caritas-Spes Ukraine при поддержке Норвегии открыла регистрацию на денежную помощь в рамках нового этапа проекта. Средства сможет получить население, пострадавшее от полномасштабной войны в Харьковской области.

Об этом говорится в сообщении организации в Facebook.

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Как отмечается, организация продолжает поддерживать домохозяйства Харьковского региона, которые занимаются сельским хозяйством или намерены его восстановить после разрушительного воздействия войны.

"Открыта регистрация на денежную помощь в рамках нового этапа проекта "Норвегия 3", который реализуется при поддержке Caritas Norge", — говорится в сообщении.

Проект распространится, в частности на с. Яковенково, с. Новая Гусаровка Балаклейской громады, с. Осиковый Гай Пролеснянской (Чкаловская) громады. Кроме того, смогут получить поддержку семьи, которые развивают или хотят восстановить нарушенную войной деятельность.

Помощь можно использовать:

на покупку семян;

приобретение удобрений;

покупку сельскохозяйственной техники и инвентаря для обработки земли.

Как присоединиться к программе помощи

Зарегистрироваться на денежную помощь в рамках нового этапа проекта при поддержке Норвегии в Харьковской области можно, позвонив на горячую линию: 0 800 300 344 (звонки бесплатные для всех операторов).

Также можно уточнить необходимую информацию в Каритас-Спес-Харьков по номерам:

+380671040206;

+3800671558077;

+380671551341;

+380671550114;

+380671241773;

+380671550830.

"Вместе — к восстановлению и устойчивому развитию украинских домохозяйств!", — призвали организаторы.

Напомним, переселенцы и беженцы смогут получить финансовую помощь от Агентства ООН по делам беженцев. Деньги предоставят на покрытие расходов на съемное жилье.

Также мы писали, что в этом году в Сумской областной организации Общество Красного Креста реализуют программу помощи для уязвимых слоев граждан. Согласно ей можно будет получить по 40 тыс. грн.