Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Грошова допомога від Британії — кому виплатять до 5 тис. доларів

Грошова допомога від Британії — кому виплатять до 5 тис. доларів

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 13:00
Оновлено: 13:11
Виплати до 5 тис. доларів — де доступна програма за фінпідтримки Британії
Доларові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE

Восени 2025 року стартує проєкт допомоги за фінансової підтримки Британії для самозайнятих громадян та мікропідприємців у Херсонській області. Він передбачає надання грошової допомоги на запуск та розвиток власної справи в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє пресцентр благодійного фонду "Карітас Берислав УГКЦ" у соціальній мережі Facebook.

Реклама
Читайте також:

Детальніше про допомогу за підтримки Британії

Йдеться про реалізацію проєкту під назвою "Створення засобів для існування та можливостей для оптимізованих ринків".

Він покликаний надати підтримку домогосподарствам, які постраждали від війни задля зміцнення стійкості. Фінансова допомога дозволить посилити захист та відновити засоби виробництва та інші джерела доходу для покращення продовольчої безпеки населення у прифронтовому Бериславському району Херсонської області. Йдеться про такі тергромади:

  • Великоолександрівська;
  • Калинівська;
  • Борозенська.

Взяти участь у програмі можуть внутрішні переселенці та місцеві жителі, які постраждали від війни за наявності вразливостей:

  • у сім'ї є особи з інвалідністю;
  • ветерани/їхні рідні;
  • безробітні жителі від 50 років;
  • низькі щомісячні доходи (менш ніж 8 тис. грн);
  • етнічні спільноти;
  • родини з дітьми, людьми похилого віку, які очолюють жінки.

Розмір допомоги та як взяти участь у програмі  

Програма з підтримки домогосподарств у прифронтових районах передбачає надання фіндопомоги у розмірі від 1 тис. до 5 тис. доларів (у гривневому еквіваленті). Їх можна буде використати на купівлю обладнання, інструментів, що необхідні на запуск та розвиток власної справи.

Відбір учасників відбудеться на конкурсній основі. Для цього потрібно пройти попередню реєстрацію, заповнивши на сайті онлайн-форму.

Деталі щодо реалізації програми в області доступні за контактами:

  • Телефон гарячої лінії:  067 63 67 997;
  • Телефон для зауважень та пропозицій: 0 800 336 734. 

Програму реалізує консорціум BLOOM, що складається з міжнародної організації Mercy Corps, International Rescue Committee (IRC), Swisscontact та Право на Захист за фінпідтримки уряду Британії. 

Раніше повідомлялося, що домогосподарствам, які постраждали від війни, виплатять фіндопомогу у розмірі 40 тис. грн. Кошти в одному з регіонів надасть Товариство Червоного Хреста України. 

Також ми розповідали, що внутрішнім переселенцям нададуть фінансову допомогу на холодний сезон у розмірі 15 тис. грн. Виплати можна буде витратити на тверде паливо на зиму.  

виплати фінансова допомога ВПО гроші грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації