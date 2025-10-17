Виплати до 5 тис. доларів — де доступна програма за фінпідтримки Британії

Доларові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE

Восени 2025 року стартує проєкт допомоги за фінансової підтримки Британії для самозайнятих громадян та мікропідприємців у Херсонській області. Він передбачає надання грошової допомоги на запуск та розвиток власної справи в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє пресцентр благодійного фонду "Карітас Берислав УГКЦ" у соціальній мережі Facebook.

Детальніше про допомогу за підтримки Британії

Йдеться про реалізацію проєкту під назвою "Створення засобів для існування та можливостей для оптимізованих ринків".

Він покликаний надати підтримку домогосподарствам, які постраждали від війни задля зміцнення стійкості. Фінансова допомога дозволить посилити захист та відновити засоби виробництва та інші джерела доходу для покращення продовольчої безпеки населення у прифронтовому Бериславському району Херсонської області. Йдеться про такі тергромади:

Великоолександрівська;

Калинівська;

Борозенська.

Взяти участь у програмі можуть внутрішні переселенці та місцеві жителі, які постраждали від війни за наявності вразливостей:

у сім'ї є особи з інвалідністю;

ветерани/їхні рідні;

безробітні жителі від 50 років;

низькі щомісячні доходи (менш ніж 8 тис. грн);

етнічні спільноти;

родини з дітьми, людьми похилого віку, які очолюють жінки.

Розмір допомоги та як взяти участь у програмі

Програма з підтримки домогосподарств у прифронтових районах передбачає надання фіндопомоги у розмірі від 1 тис. до 5 тис. доларів (у гривневому еквіваленті). Їх можна буде використати на купівлю обладнання, інструментів, що необхідні на запуск та розвиток власної справи.

Відбір учасників відбудеться на конкурсній основі. Для цього потрібно пройти попередню реєстрацію, заповнивши на сайті онлайн-форму.

Деталі щодо реалізації програми в області доступні за контактами:

Телефон гарячої лінії: 067 63 67 997;

Телефон для зауважень та пропозицій: 0 800 336 734.

Програму реалізує консорціум BLOOM, що складається з міжнародної організації Mercy Corps, International Rescue Committee (IRC), Swisscontact та Право на Захист за фінпідтримки уряду Британії.

