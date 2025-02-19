Выплаты от благотворителей — кто в Украине получит 10,8 тыс. грн

Денежная помощь от благотворителей — кто получит 10,8 тыс. грн
Жители Чернигова смогут получить выплаты в рамках многоцелевой программы помощи от УВКБ ООН. Речь идет об одноразовой денежной выплате для уязвимых вынужденно перемещенных лиц.
Об этом сообщают представители УВКБ ООН в Telegram.
Кто сможет получить выплаты в Чернигове
Как отмечается в сообщении, выплаты смогут оформить внутренние переселенцы и беженцы, которые вернулись домой. Важно то, что срок от даты перемещения не должен превышать последних шесть месяцев в пределах Украины. То же самое касается тех, кто вернулся из-за границы на свое постоянное место жительства.
Что касается размера помощи от благотворителей, то он не изменился. На этот раз также выплачивают по 3,6 тыс. грн ежемесячно на одного человека в течение трех месяцев. То есть каждому члену семьи перепадет по 10,8 тыс. грн.
Как и где можно будет получить денежную помощь
Официальным партнером УВКБ ООН является Благотворительный фонд "Право на защиту" в сфере сбора данных на многоцелевую денежную помощь.
Его представители вскоре будут принимать заявки по адресу: г. Чернигов, ул. Гетмана Полуботка,17.
График работы офиса: пн, вт с 9:00 — 16:00.
"Ближайшее время пункт сбора данных будет работать в режиме консультирования. Возможны изменения в графиках и поэтому за всегда актуальной информацией следите в нашем тг канале", — отметили организаторы.
Во время регистрации все члены семьи должны присутствовать в пункте лично и иметь при себе оригиналы документов. Среди информации и документов, которые необходимо предоставить:
- документ, удостоверяющий личность;
- налоговый номер;
- свидетельство о рождении детей;
- номер банковской карты;
- справки, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости;
- номер телефона.
- справка ВПЛ не является обязательной, но настоятельно советуют получить ее в ближайшее время.
"Для сбора данных должны присутствовать все члены семьи. Для семей, членами которых являются маломобильные люди, которые не могут прибыть в пункт регистрации, допускается регистрация по оригиналам документов (при условии предоставления медицинской справки, подтверждающей их состояние здоровья)", — сообщили в организации.
Напомним, гражданам, которые нуждаются в срочной помощи для предотвращения ухудшения кризисного состояния, доступны выплаты в Запорожской области. Там в рамках проекта Care4U3 предоставляют выплаты и помогают оформить нужные документы.
Также мы писали, что граждане могут оформить выплаты от Эстонского совета по делам беженцев. Благотворители предоставляют средства наиболее уязвимым категориям граждан.
Читайте Новини.LIVE!