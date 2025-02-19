Выплаты от благотворителей — кто в Украине получит 10,8 тыс. грн

Женщина держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Жители Чернигова смогут получить выплаты в рамках многоцелевой программы помощи от УВКБ ООН. Речь идет об одноразовой денежной выплате для уязвимых вынужденно перемещенных лиц.

Об этом сообщают представители УВКБ ООН в Telegram.

Читайте также:

Кто сможет получить выплаты в Чернигове

Как отмечается в сообщении, выплаты смогут оформить внутренние переселенцы и беженцы, которые вернулись домой. Важно то, что срок от даты перемещения не должен превышать последних шесть месяцев в пределах Украины. То же самое касается тех, кто вернулся из-за границы на свое постоянное место жительства.

Что касается размера помощи от благотворителей, то он не изменился. На этот раз также выплачивают по 3,6 тыс. грн ежемесячно на одного человека в течение трех месяцев. То есть каждому члену семьи перепадет по 10,8 тыс. грн.

Как и где можно будет получить денежную помощь

Официальным партнером УВКБ ООН является Благотворительный фонд "Право на защиту" в сфере сбора данных на многоцелевую денежную помощь.

Его представители вскоре будут принимать заявки по адресу: г. Чернигов, ул. Гетмана Полуботка,17.

График работы офиса: пн, вт с 9:00 — 16:00.

"Ближайшее время пункт сбора данных будет работать в режиме консультирования. Возможны изменения в графиках и поэтому за всегда актуальной информацией следите в нашем тг канале", — отметили организаторы.



Во время регистрации все члены семьи должны присутствовать в пункте лично и иметь при себе оригиналы документов. Среди информации и документов, которые необходимо предоставить:

документ, удостоверяющий личность;

налоговый номер;

свидетельство о рождении детей;

номер банковской карты;

справки, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости;

номер телефона.

справка ВПЛ не является обязательной, но настоятельно советуют получить ее в ближайшее время.

"Для сбора данных должны присутствовать все члены семьи. Для семей, членами которых являются маломобильные люди, которые не могут прибыть в пункт регистрации, допускается регистрация по оригиналам документов (при условии предоставления медицинской справки, подтверждающей их состояние здоровья)", — сообщили в организации.

Напомним, гражданам, которые нуждаются в срочной помощи для предотвращения ухудшения кризисного состояния, доступны выплаты в Запорожской области. Там в рамках проекта Care4U3 предоставляют выплаты и помогают оформить нужные документы.

Также мы писали, что граждане могут оформить выплаты от Эстонского совета по делам беженцев. Благотворители предоставляют средства наиболее уязвимым категориям граждан.