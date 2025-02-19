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"Гроші на захист" — де українцям виплачують допомогу у лютому

19 лютого 2025 11:00
Ксенія Симонова - Редактор
Виплати від Карітас — хто з українців має право на допомогу
Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У лютому 2025 року українці зможуть отримати грошову допомогу в рамках проєкту Care4U3. Право на виплати матимуть найбільш вразливі жителі Запорізької області.

Про це інформує пресслужба Благодійного фонду "Карітас Запоріжжя" у соцмережі Facebook.

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Хто отримає допомогу в рамках проєкту Care4U3

Як зазначають організатори, в рамках проєкту Care4U3 відкрито реєстрацію на вид допомоги "Кейс-менеджмент".

За умовами програми, допомогу зможуть оформити такі громадяни:

  • які проживають у громадах Запорізької області;
  • середньо-місячний дохід на одну особу становить менше 6,3 тис. гривень;
  • потребують термінової допомоги для запобігання погіршенню кризового стану.

"Гроші на захист" не надаються окремо, а лише в комплексі з вищезазначеними видами допомог", — йдеться у повідомленні.

Передбачені такі види допомоги. Зокрема:

  • оформлення відновлення документів (особисті документи, документи на житло, земельні ділянки);
  • оформлення соцвиплат (для ВПО, для пенсіонерів, для субсидіантів);
  • оформлення статусу ВПО, учасника бойових дій, багатодітної сім’ї, пенсійного посвідчення.

Серед критеріїв відбору для участі в проєкті:

  • особи мають інвалідність (1-2 група та інвалідність з дитинства, є документ);
  • мають тяжкі захворювання;
  • самотні люди похилого віку (від 55 років) або домогосподарство, де є лише пенсіонери, без підтримки рідних;
  • одинока мати чи батько (опікун) неповнолітніх дітей;
  • багатодітні сім’ї з мінімум трьома неповнолітніми дітьми;
  • вагітні жінки, годуючі матері з дітьми віком до трьох років.

Також є додаткові категорії вразливості:

  • малозабезпечена сім’я;
  • особи та сім’ї без постійного доходу;
  • постраждалі від насильства;
  • особи, які втратили житло через військові дії;
  • особи без постійного місця проживання;
  • рідні зниклих безвісти осіб.

Отримати інформацію щодо відповідної допомоги можна за номерами телефонів:

  • 050 33 96 844;
  • 050 33 96 836.

"Ця допомога стала можливою завдяки підтримці Швейцарської Солідарності, Карітас Швейцарії та співпраці з Карітас України", — додали організатори.

 

грошова допомога
Оголошення. Джерело: Карітас Запоріжжя в FB

Раніше ми писали, що українці можуть отримати кошти від організації Help-Ukraine. Виплати у розмірі 3 тис. євро в лютому надають на відновлення та розвиток власного бізнесу під час війни. 

Також громадяни зможуть зареєструватися на допомогу від "Данської ради у справах біженців" (DRC). За умовами програми, можна отримати до 50 тис. дол.

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