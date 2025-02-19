Виплати від Карітас — хто з українців має право на допомогу

"Гроші на захист" — де українцям виплачують допомогу у лютому
У лютому 2025 року українці зможуть отримати грошову допомогу в рамках проєкту Care4U3. Право на виплати матимуть найбільш вразливі жителі Запорізької області.
Про це інформує пресслужба Благодійного фонду "Карітас Запоріжжя" у соцмережі Facebook.
Хто отримає допомогу в рамках проєкту Care4U3
Як зазначають організатори, в рамках проєкту Care4U3 відкрито реєстрацію на вид допомоги "Кейс-менеджмент".
За умовами програми, допомогу зможуть оформити такі громадяни:
- які проживають у громадах Запорізької області;
- середньо-місячний дохід на одну особу становить менше 6,3 тис. гривень;
- потребують термінової допомоги для запобігання погіршенню кризового стану.
"Гроші на захист" не надаються окремо, а лише в комплексі з вищезазначеними видами допомог", — йдеться у повідомленні.
Передбачені такі види допомоги. Зокрема:
- оформлення відновлення документів (особисті документи, документи на житло, земельні ділянки);
- оформлення соцвиплат (для ВПО, для пенсіонерів, для субсидіантів);
- оформлення статусу ВПО, учасника бойових дій, багатодітної сім’ї, пенсійного посвідчення.
Серед критеріїв відбору для участі в проєкті:
- особи мають інвалідність (1-2 група та інвалідність з дитинства, є документ);
- мають тяжкі захворювання;
- самотні люди похилого віку (від 55 років) або домогосподарство, де є лише пенсіонери, без підтримки рідних;
- одинока мати чи батько (опікун) неповнолітніх дітей;
- багатодітні сім’ї з мінімум трьома неповнолітніми дітьми;
- вагітні жінки, годуючі матері з дітьми віком до трьох років.
Також є додаткові категорії вразливості:
- малозабезпечена сім’я;
- особи та сім’ї без постійного доходу;
- постраждалі від насильства;
- особи, які втратили житло через військові дії;
- особи без постійного місця проживання;
- рідні зниклих безвісти осіб.
Отримати інформацію щодо відповідної допомоги можна за номерами телефонів:
- 050 33 96 844;
- 050 33 96 836.
"Ця допомога стала можливою завдяки підтримці Швейцарської Солідарності, Карітас Швейцарії та співпраці з Карітас України", — додали організатори.
Раніше ми писали, що українці можуть отримати кошти від організації Help-Ukraine. Виплати у розмірі 3 тис. євро в лютому надають на відновлення та розвиток власного бізнесу під час війни.
Також громадяни зможуть зареєструватися на допомогу від "Данської ради у справах біженців" (DRC). За умовами програми, можна отримати до 50 тис. дол.
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