Виплати від благодійників — хто в Україні отримає 10,8 тис. грн

Жінка тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Жителі Чернігова зможуть отримати виплати в рамках багатоцільової програми допомоги від УВКБ ООН. Йдеться про одноразову грошову виплату для вразливих вимушено переміщених осіб.

Про це повідомляють представники УВКБ ООН у Telegram.

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Хто зможе отримати виплати у Чернігові

Як зазначається у повідомленні, виплати зможуть оформити внутрішні переселенці та біженці, які повернулись додому. Важливим є те, що термін від дати переміщення не перевищує останніх шість місяців в межах України. Те ж саме стосується тих, хто повернувся з-за кордону на своє постійне місце проживання.

Щодо розміру допомоги від благодійників, то він не змінився. Цього разу також виплачують по 3,6 тис. грн щомісячно на одну особу протягом трьох місяців. Тобто кожному члену родини перепаде по 10,8 тис. грн.

Як і де можна буде отримати грошову допомогу

Офіційним партнером УВКБ ООН є Благодійний фонд "Право на захист" у сфері збору даних на багатоцільову грошову допомогу. Його представники невдовзі будуть приймати заявки за адресою: м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка,17.

Графік роботи офісу: пн, вт з 9:00 — 16:00.

"Найближчий час пункт збору даних працюватиме в режимі консультування. Можливі зміни в графіках і тому за завжди актуальною інформацією слідкуйте в нашому тг каналі", — наголосили організатори.



Під час реєстрації всі члени родини мають бути присутні у пункті особисто та мати при собі оригінали документів. Серед інформації та документів, які необхідно надати:

документ, що посвідчує особу;

податковий номер;

свідоцтво про народження дітей;

номер банківської картки;

довідки, де підтверджується належність до категорії вразливості;

номер телефону;

довідка ВПО не є обов’язковою, але наполегливо радять отримати її найближчим часом.

"Для збору даних мають бути присутні всі члени родини. Для сімей, членами яких є маломобільні люди, які не можуть прибути до пункту реєстрації, допускається реєстрація за оригіналами документів (за умови надання медичної довідки, що підтверджує їхній стан здоров’я)", — повідомили в організації.

Нагадаємо, громадянам, які потребують термінової допомоги для запобігання погіршенню кризового стану, доступні виплати у Запорізькій області. Там в рамках проєкту Care4U3 надають виплати та допомагають оформити потрібні документи.

Також ми писали, що громадяни можуть оформити виплати від Естонської ради у справах біженців. Благодійники надають кошти найбільш вразливим категоріям громадян.