Выплаты от Агентства ООН по делам беженцев — как и где можно зарегистрироваться

Денежная помощь от Агентства ООН — как получить выплаты
В Днепре внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут получить долговременную денежную помощь от Агентства ООН по делам беженцев в Украине. Выплаты предусмотрены на аренду жилья.
Об этом говорится в сообщении УВКБ ООН.
Условия программы денежной помощи на аренду жилья
Участниками программы от Агентства ООН по делам беженцев по предоставлению средств на аренду жилья могут стать:
- переселенцы, проживающие в местах коллективного проживания, включенных в перечень, в соответствии с правительственным постановлением №930;
- ВПЛ, которым грозит выселение из арендованного жилья и не имеют альтернативы для переселения;
- переселенцы, которые вернулись из-за границы и проживают в арендованном жилье с неудовлетворительными жилищными условиями или есть риск выселения.
Программа предусматривает предоставление юридических и карьерных консультаций, а также средства на оплату аренды жилья на шесть месяцев.
Однако обязательным условием участия будет стратегия выхода из программы.
"Все участники должны быть способны оплачивать частную аренду жилья в конце периода поддержки. Для этого нужно иметь план следующей активности для приобретения способности оплачивать аренду", — сообщают организаторы.
Как зарегистрироваться в программе финансовой помощи
Те, кто хочет принять участие в программе помощи от Агентства ООН по делам беженцев, должны пройти специальное анкетирование.
"Участие в анкетировании не предусматривает автоматической регистрации в программе", — говорится в сообщении.
Приоритет будет предоставлен гражданам, у которых есть категория уязвимости:
- одинокие мать, отец или опекун детей до 18 лет;
- беременные женщины или матери с детьми в возрасте до трех лет;
- лица с тяжелыми болезнями;
- люди с инвалидностью или инвалидностью с детства;
- одинокие граждане пожилого возраста от 60 лет;
- многодетные семьи.
Напомним, что жители Каменского на Днепропетровщине могут оформить выплаты в размере 10,8 тыс. грн. Денежную помощь оказывают в рамках программы поддержки от УВКБ ООН.
Ранее мы рассказывали, что семьям с детьми доступна адресная финпомощь в сумме 2 тыс. грн. Выплаты предоставляют для эвакуированных детей на Сумщине.
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