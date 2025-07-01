Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихологияСпортМедцентрВкусШоу-бизнес 1Шоу-бизнесНедвижимостьКиноВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Денежная помощь от Агентства ООН — как получить выплаты

Денежная помощь от Агентства ООН — как получить выплаты

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 13:00
Выплаты от Агентства ООН по делам беженцев — как и где можно зарегистрироваться
Женщина держит денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Днепре внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут получить долговременную денежную помощь от Агентства ООН по делам беженцев в Украине. Выплаты предусмотрены на аренду жилья.

Об этом говорится в сообщении УВКБ ООН.

Реклама
Читайте также:

Условия программы денежной помощи на аренду жилья

Участниками программы от Агентства ООН по делам беженцев по предоставлению средств на аренду жилья могут стать:

  • переселенцы, проживающие в местах коллективного проживания, включенных в перечень, в соответствии с правительственным постановлением №930;
  • ВПЛ, которым грозит выселение из арендованного жилья и не имеют альтернативы для переселения;
  • переселенцы, которые вернулись из-за границы и проживают в арендованном жилье с неудовлетворительными жилищными условиями или есть риск выселения.

Программа предусматривает предоставление юридических и карьерных консультаций, а также средства на оплату аренды жилья на шесть месяцев.

Однако обязательным условием участия будет стратегия выхода из программы.

"Все участники должны быть способны оплачивать частную аренду жилья в конце периода поддержки. Для этого нужно иметь план следующей активности для приобретения способности оплачивать аренду", — сообщают организаторы.

Как зарегистрироваться в программе финансовой помощи

Те, кто хочет принять участие в программе помощи от Агентства ООН по делам беженцев, должны пройти специальное анкетирование.

"Участие в анкетировании не предусматривает автоматической регистрации в программе", — говорится в сообщении.

Приоритет будет предоставлен гражданам, у которых есть категория уязвимости:

  • одинокие мать, отец или опекун детей до 18 лет;
  • беременные женщины или матери с детьми в возрасте до трех лет;
  • лица с тяжелыми болезнями;
  • люди с инвалидностью или инвалидностью с детства;
  • одинокие граждане пожилого возраста от 60 лет;
  • многодетные семьи.

Напомним, что жители Каменского на Днепропетровщине могут оформить выплаты в размере 10,8 тыс. грн. Денежную помощь оказывают в рамках программы поддержки от УВКБ ООН.

Ранее мы рассказывали, что семьям с детьми доступна адресная финпомощь в сумме 2 тыс. грн. Выплаты предоставляют для эвакуированных детей на Сумщине.

выплаты финансовая помощь материальная помощь деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации