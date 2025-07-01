Выплаты от Агентства ООН по делам беженцев — как и где можно зарегистрироваться

Женщина держит денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Днепре внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут получить долговременную денежную помощь от Агентства ООН по делам беженцев в Украине. Выплаты предусмотрены на аренду жилья.

Об этом говорится в сообщении УВКБ ООН.

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Условия программы денежной помощи на аренду жилья

Участниками программы от Агентства ООН по делам беженцев по предоставлению средств на аренду жилья могут стать:

переселенцы, проживающие в местах коллективного проживания, включенных в перечень, в соответствии с правительственным постановлением №930;

ВПЛ, которым грозит выселение из арендованного жилья и не имеют альтернативы для переселения;

переселенцы, которые вернулись из-за границы и проживают в арендованном жилье с неудовлетворительными жилищными условиями или есть риск выселения.

Программа предусматривает предоставление юридических и карьерных консультаций, а также средства на оплату аренды жилья на шесть месяцев.

Однако обязательным условием участия будет стратегия выхода из программы.

"Все участники должны быть способны оплачивать частную аренду жилья в конце периода поддержки. Для этого нужно иметь план следующей активности для приобретения способности оплачивать аренду", — сообщают организаторы.

Как зарегистрироваться в программе финансовой помощи

Те, кто хочет принять участие в программе помощи от Агентства ООН по делам беженцев, должны пройти специальное анкетирование.

"Участие в анкетировании не предусматривает автоматической регистрации в программе", — говорится в сообщении.

Приоритет будет предоставлен гражданам, у которых есть категория уязвимости:

одинокие мать, отец или опекун детей до 18 лет;

беременные женщины или матери с детьми в возрасте до трех лет;

лица с тяжелыми болезнями;

люди с инвалидностью или инвалидностью с детства;

одинокие граждане пожилого возраста от 60 лет;

многодетные семьи.

Напомним, что жители Каменского на Днепропетровщине могут оформить выплаты в размере 10,8 тыс. грн. Денежную помощь оказывают в рамках программы поддержки от УВКБ ООН.



Ранее мы рассказывали, что семьям с детьми доступна адресная финпомощь в сумме 2 тыс. грн. Выплаты предоставляют для эвакуированных детей на Сумщине.