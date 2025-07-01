Виплати на дітей — де можна оформити адресну фіндопомогу у 2 тис. грн

Малолітня дитина з дорослими. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У 2025 році українцям доступна адресна грошова допомога для евакуйованих дітей. Оформлення відповідної виплати доступне для громадян у Сумській області.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Департаменту з питань соціальної політики Сумської ОДА.

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Як розповіли в держадміністрації, для родин з дітьми, які були змушені залишити власну оселю, передбачена фінансова підтримка у Сумській області.

Виплати надають в рамках дії комплексної програми підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 2025-2026 роки. Грошову допомогу надають одноразово та адресно одному з батьків, особам, які їх замінюють, або іншим законним представникам дітей.

"Допомога надається за рахунок коштів обласного бюджету у межах асигнувань та у розмірах, передбачених в обласному бюджеті Сумської області на 2025 рік на виконання Програми", — йдеться у повідомленні.

Розмір грошової допомоги та як отримати

Таку фінансову підтримку гарантують родинам, які залишилися проживати на території регіону. На кожну евакуйовану дитину дають виплату у розмірі 2 тис. гривень.

Для того, щоб отримати відповідну допомогу, громадяни мають особисто звернутися до Департаменту з питань соцполітики обласної держадміністрації або підрозділів райдержадміністрацій, сільських, селищних, міських рад з питань соцзахисту населення. Там потрібно:

написати заяву;

вказати реквізити рахунку в банку;

додати копії паспорта заявника;

копію ідентифікаційного коду;

копії документів з підтвердженням родинних зв'язків з дитиною;

копію довідки про перебування дитини на обліку внутрішньо переміщених осіб.

"У 2025 році розглянуто 239 звернень мешканців Сумської області, допомога надана 167 батькам на 271 дитину", — додали в ОДА.

Раніше ми писали про те, що в одному з міст Дніпропетровської області громадянам доступні виплати від УВКБ ООН. Кошти передбачені для біженців та переселенців.

Також повідомляли про те, що в одній з областей Всесвітня продовольча програма надає виплати в 1,2 тис. грн. Допомогу надають на придбання речей першої необхідності та продуктів.