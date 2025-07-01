Виплати від УВКБ ООН для осіб з інвалідністю та пенсіонерів — як і де можна отримати

Гроші для вразливих груп українців — як отримати 10,8 тис. грн
У місті Кам'янське Дніпропетровської області громадяни зможуть зареєструватися на грошову допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Вона передбачає надання виплат для вразливих груп українців на тримісячний період.
Про це повідомляє пресслужба регіонального Центру соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб.
Хто може взяти участь у програмі від УВКБ ООН
Охочі взяти участь у програмі мають підпадати під оновлені критерії програми. Зареєструватися у програмі зможуть громадяни, які мають один з двох юридичних статусів:
- внутрішні переселенці з переміщенням упродовж останніх шести місяців в межах країни (є відповідна довідка);
- громадяни, які повернулися з-за кордону в Україну після вимушеного переміщення.
Важливо, щоб обидві категорії громадян останні три місяці не мали подібної підтримки.
Також організатори будуть звертати увагу на дохід заявників. Він має бути менший за 5 400 грн на кожного члена родини.
Окрім того, пріоритет у списку на виплати нададуть тим, хто має один із наступних критеріїв вразливості:
- у родині є тільки батько чи мати, які мають одну чи кілька дітей віком до 18 років або осіб похилого віку (від 55 років);
- родину очолюють самотні особи похилого віку (від 55 років) або особа похилого віку виховує неповнолітніх дітей;
- у родині є одна або кілька осіб з особливими потребами (інвалідність, хронічні хвороби тощо з документальним підтвердженням).
Як зареєструватися на виплати у Кам'янському
Прийматимуть заявки від жителів Кам'янського будуть представники БФ "Право на Захист", що є партнером УВКБ, 7 липня 2025 року (з 10:30 до 16:00). Адреса: Центр соцпідтримки ВПО (м. Кам'янське, просп.Василя Стуса, 10/12).
Громадяни повинні з собою мати оригінали документів на кожного члена домогосподарства. Йдеться про наявність:
- податкового номера;
- національного паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;
- довідки внутрішньо переміщеної особи (за наявності);
- банківської картки головного заявника;
- свідоцтва про народження дітей (за наявності);
- документа з посвідченням законної опіки над дитиною (за наявності);
- посвідчення/медичної довідки в разі інвалідності або хронічної хвороби (за наявності).
Деталі можна дізнатися за номером телефону: 0 800 307 711.
Раніше ми писали, що жителі Ромнів Сумської області зможуть отримати міжнародну грошову допомогу. Йдеться про виплати від Агенції ООН у справах біженців у сумі 10,8 тис. грн.
Також ми повідомляли, що на Сумщині та Київщині діє програма з підтримки бізнесу. В її рамках громадяни можуть отримати гранти до 20 тис. доларів.
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