Виплати від УВКБ ООН для осіб з інвалідністю та пенсіонерів — як і де можна отримати

Людина тримає гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У місті Кам'янське Дніпропетровської області громадяни зможуть зареєструватися на грошову допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Вона передбачає надання виплат для вразливих груп українців на тримісячний період.

Про це повідомляє пресслужба регіонального Центру соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб.

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Хто може взяти участь у програмі від УВКБ ООН

Охочі взяти участь у програмі мають підпадати під оновлені критерії програми. Зареєструватися у програмі зможуть громадяни, які мають один з двох юридичних статусів:

внутрішні переселенці з переміщенням упродовж останніх шести місяців в межах країни (є відповідна довідка);

громадяни, які повернулися з-за кордону в Україну після вимушеного переміщення.

Важливо, щоб обидві категорії громадян останні три місяці не мали подібної підтримки.

Також організатори будуть звертати увагу на дохід заявників. Він має бути менший за 5 400 грн на кожного члена родини.

Окрім того, пріоритет у списку на виплати нададуть тим, хто має один із наступних критеріїв вразливості:

у родині є тільки батько чи мати, які мають одну чи кілька дітей віком до 18 років або осіб похилого віку (від 55 років);

родину очолюють самотні особи похилого віку (від 55 років) або особа похилого віку виховує неповнолітніх дітей;

у родині є одна або кілька осіб з особливими потребами (інвалідність, хронічні хвороби тощо з документальним підтвердженням).

Як зареєструватися на виплати у Кам'янському

Прийматимуть заявки від жителів Кам'янського будуть представники БФ "Право на Захист", що є партнером УВКБ, 7 липня 2025 року (з 10:30 до 16:00). Адреса: Центр соцпідтримки ВПО (м. Кам'янське, просп.Василя Стуса, 10/12).

Громадяни повинні з собою мати оригінали документів на кожного члена домогосподарства. Йдеться про наявність:

податкового номера;

національного паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

довідки внутрішньо переміщеної особи (за наявності);

банківської картки головного заявника;

свідоцтва про народження дітей (за наявності);

документа з посвідченням законної опіки над дитиною (за наявності);

посвідчення/медичної довідки в разі інвалідності або хронічної хвороби (за наявності).

Деталі можна дізнатися за номером телефону: 0 800 307 711.

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Також ми повідомляли, що на Сумщині та Київщині діє програма з підтримки бізнесу. В її рамках громадяни можуть отримати гранти до 20 тис. доларів.