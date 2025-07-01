Виплати від Агентства ООН у справах біженців — як і де можна зареєструватися

Грошова допомога від Агентства ООН — як отримати виплати
У Дніпрі внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть отримати довготривалу грошову допомогу від Агентства ООН у справах біженців в Україні. Виплати передбачені на оренду житла.
Про це йдеться у повідомленні УВКБ ООН.
Умови програми грошової допомоги на оренду житла
Учасниками програми від Агентства ООН у справах біженців щодо надання коштів на оренду житла можуть стати:
- переселенці, які мешкають у місцях колективного проживання що включені до переліку, відповідно до урядової постанови №930;
- ВПО, яким загрожує виселення з орендованого житла та не мають альтернативи для переселення;
- переселенці, які повернулися з-за кордону і проживають в орендованому житлі з незадовільними житловими умовами чи є ризик виселення.
Програма передбачає надання юридичних та кар'єрних консультацій, а також кошти на оплату оренди житла на шість місяців.
Проте обов'язковою умовою участі буде стратегія виходу з програми.
"Усі учасники повинні бути спроможними оплачувати приватну оренду житла наприкінці періоду підтримки. Для цього потрібно мати план наступної активності для набуття спроможності оплачувати оренду", — повідомляють організатори.
Як зареєструватися у програмі фінансової допомоги
Ті, хто хоче взяти участь у програмі допомоги від Агентства ООН у справах біженців, мають пройти спеціальне анкетування.
"Участь в анкетуванні не передбачає автоматичної реєстрації в програмі", — йдеться у повідомленні.
Пріоритет буде надано громадянам, у яких є категорія вразливості:
- самотні матір, батько чи опікун дітей до 18 років;
- вагітні жінки чи матері з дітьми віком до трьох років;
- особи з важкими хворобами;
- люди з інвалідністю чи інвалідністю з дитинства;
- самотні громадяни похилого віку від 60 років;
- багатодітні сім'ї.
Нагадаємо, що жителі Кам'янського на Дніпропетровщині можуть оформити виплати у розмірі 10,8 тис. грн. Грошову допомогу надають в рамках програми підтримки від УВКБ ООН.
Раніше ми розповідали, що родинам з дітьми доступна адресна фіндопомога у сумі 2 тис. грн. Виплати надають для евакуйованих дітей на Сумщині.
Читайте Новини.LIVE!