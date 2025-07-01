Виплати від Агентства ООН у справах біженців — як і де можна зареєструватися

Жінка тримає грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Дніпрі внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть отримати довготривалу грошову допомогу від Агентства ООН у справах біженців в Україні. Виплати передбачені на оренду житла.

Про це йдеться у повідомленні УВКБ ООН.

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Умови програми грошової допомоги на оренду житла

Учасниками програми від Агентства ООН у справах біженців щодо надання коштів на оренду житла можуть стати:

переселенці, які мешкають у місцях колективного проживання що включені до переліку, відповідно до урядової постанови №930;

ВПО, яким загрожує виселення з орендованого житла та не мають альтернативи для переселення;

переселенці, які повернулися з-за кордону і проживають в орендованому житлі з незадовільними житловими умовами чи є ризик виселення.

Програма передбачає надання юридичних та кар'єрних консультацій, а також кошти на оплату оренди житла на шість місяців.

Проте обов'язковою умовою участі буде стратегія виходу з програми.

"Усі учасники повинні бути спроможними оплачувати приватну оренду житла наприкінці періоду підтримки. Для цього потрібно мати план наступної активності для набуття спроможності оплачувати оренду", — повідомляють організатори.

Як зареєструватися у програмі фінансової допомоги

Ті, хто хоче взяти участь у програмі допомоги від Агентства ООН у справах біженців, мають пройти спеціальне анкетування.

"Участь в анкетуванні не передбачає автоматичної реєстрації в програмі", — йдеться у повідомленні.

Пріоритет буде надано громадянам, у яких є категорія вразливості:

самотні матір, батько чи опікун дітей до 18 років;

вагітні жінки чи матері з дітьми віком до трьох років;

особи з важкими хворобами;

люди з інвалідністю чи інвалідністю з дитинства;

самотні громадяни похилого віку від 60 років;

багатодітні сім'ї.

Нагадаємо, що жителі Кам'янського на Дніпропетровщині можуть оформити виплати у розмірі 10,8 тис. грн. Грошову допомогу надають в рамках програми підтримки від УВКБ ООН.



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