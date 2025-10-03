Видео
Главная Финансы Финансовая помощь от Каритас-Спес в 10,8 тыс. грн — какие условия

Финансовая помощь от Каритас-Спес в 10,8 тыс. грн — какие условия

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 11:00
Выплаты от Каритас-Спес — где и кому из украинцев доступна помощь в 10,8 тыс. грн
Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Представители религиозной организации "Каритас-Спес Конотоп" предоставляют возможность гражданам воспользоваться программой денежной помощи. В частности, выплаты в размере 10,8 тыс. грн предусмотрены для тех, кому пришлось покинуть свой дом.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Кто имеет право на финансовую помощь

В частности, сейчас предусмотрено оказание помощи тем, кто оставил свой дом из-за принудительной эвакуации. Для этого нужно от органов местной власти получить приказы и объявления соответствующей эвакуации. Претендовать на финансовую помощь могут граждане в городе Конотоп Сумской области.

Также организация оказывает помощь в случае чрезвычайных ситуаций после обстрелов, когда жилье оказалось непригодным для проживания.

Среди обязательных документов:

  • полицейский протокол;
  • акт обследования здания;
  • официальный документ о повреждении;
  • справка из местного органа власти;
  • фото повреждений.

Также обратиться за выплатами смогут граждане в случае чрезвычайных ситуаций после обстрелов, приведших к ранениям. В таком случае необходимо подать:

  • информацию из МВД, органов местной власти о чрезвычайной ситуации;
  • больничный в связи с травмой;
  • документы из больницы, подтверждающие госпитализацию или лечение;
  • справку о смерти.

Важно то, что зарегистрироваться на помощь смогут граждане, если с момента чрезвычайной ситуации прошло не более 30 дней.

Размер денежной помощи в рамках программы

Правила программы предусматривают предоставление каждому члену в семье заявителя по 10,8 тыс. грн на одного человека (три месяца подряд предусматривается выплата по 3,6 тыс. грн).

Однако в организации сообщили об ограничении на максимальное количество получателей. В целом оказать помощь смогут для четырех человек. То есть домохозяйства максимально смогут получить 43 тыс. грн.

"Если вы должны были покинуть жилье из-за эвакуации в течение прошлых 30 суток и не получали финансовую помощь от других организаций, сообщите нам, мы зарегистрируем и оформим помощь в сумме 10 800 на каждого человека в семье (не более 4). Обращаем внимание, что мы работаем в Сумской области, город Конотоп", — отмечается в информации.

Ранее мы писали, что Агентство ООН по делам беженцев предоставит на подготовку к зиме два вида помощи. В частности, некоторые домохозяйства смогут получить по 19,4 тыс. грн.

Также мы рассказывали, что в прифронтовых регионах вскоре стартует новая денежная помощь на приобретение твердого топлива. Граждане смогут получить на подготовку к холодному периоду по 8 тыс. грн.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
