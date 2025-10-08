Відео
Дата публікації: 8 жовтня 2025 13:00
Виплати на опалювальний сезон — хто і де зможе отримати допомогу від Acted Ukraine
Людина тримає гривні у руках. Фото: Новини.LIVE

Французька гуманітарна організація Acted Ukraine восени реалізує програму надання грошової допомоги на опалювальний сезон 2025-2026. Зокрема, виплати доступні у п'яти регіонах на придбання дров та вугілля.

Про це йдеться в офіційному повідомленні організації.

Читайте також:

Грошова допомога від Acted Ukraine на опалювальний сезон

Як зазначається, програма Acted Ukraine має на меті надати допомогу домогосподарствам, які не здатні самостійно покрити потреби в опаленні та не мають субсидій чи інших державних компенсацій на опалення. Гроші нададуть на опалювальні матеріали або на оплату комунальних послуг.

Програма охоплює території наступних громад:

  • у Запорізькій області: с. Новотаврійське (Новотаврічеське), с.Вільне, с. Кирпотине, с.Оленівка, с.Тарасівка;
  • у Миколаївській області: Мішково-Погорілове, Добра Надія, Зайчівське, Каравелове, Капустіне;
  • у Харківській області: Гусарівський, Рідненський, Грушуваський та Великокомишуваський старостати;
  • у Херсонській області: Бериславський район, Новорайська громада (Сагайдачне, Новорайськ, Кошара, Степне, Костирка, Заможнє), Херсонський район, Білозерська громада (Правдине, Нова Зоря, Таврійське);
  • у Чернігівській області: Новгород-Сіверський район, Коропська громада, Риботинський (Риботин, Сохачі, Станове, Подоляки) та Атюшівський (Атюша, Лубенець, Рубанників, Пуста Гребля, Кучі).

До участі у програмі надання фіндопомоги на опалювальний сезон допустять домогосподарства, які мають такі вразливості:

  • від трьох і більше дітей до 18 років;
  • родини з дітьми до двох років;
  • домогосподарства, де є вагітні жінки;
  • родини з людьми з інвалідністю першої-другої групи, хронічними хворобами;
  • родини з людьми похилого віку (від 60 років), маломобільними громадянами;
  • домогосподарства, які очолюють жінки;
  • родини, які очолюють батьки-одинаки;
  • домогосподарства, які постраждали від агресії РФ (повністю/частково зруйноване житло, є поранені або загиблі).

Як зареєструватися у програмі допомоги

Зазначається, що наявність наведених вище категорій вразливості є обов'язковою для участі у програмі надання фіндопомоги на опалення, проте не є остаточною гарантією її отримання.

Громадяни з вищевказаних областей, які бажають взяти участь у програмі, мають попередньо пройти спеціальне опитування.

"Ми просимо Вас заповнити наступну форму, за допомогою якої ми спробуємо надати Вам найточнішу інформацію про Ваш запит на отримання інформації. Якщо ми не зможемо відповісти на запитання через цю форму, ми можемо направити вас до представника гарячої лінії, який може надати додаткову підтримку", — додали в організації.

Раніше ми повідомляли, що в Харківської області збирають заявки на грошову допомогу для придбання дров. Кошти надасть Норвезька рада у справах біженців.  

Також ми писали, що в одному з регіонів громадяни можуть отримати виплати від БФ "Карітас Полтава". Йдеться про фіндопомогу для переселенців на оренду житла.  


Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
