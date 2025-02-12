Выплаты от 20 тыс. грн — где и кому предоставляют помощь в 2025 году

Денежная помощь от 20 тыс. грн — где предоставляют выплаты
Некоторым украинцам, пострадавшим от российской агрессии, предлагают оформить денежную помощь в 2025 году. Средства в размере от 20 тыс. гривен предоставляют в Запорожском регионе в случае наличия телесных повреждений от обстрелов.
Об этом говорится в сообщении Запорожского городского совета.
Кто имеет право на материальную помощь
Денежную помощь смогут получить жители Запорожской области, а также переселенцы из других областей. Средства выделят из областного бюджета.
"За счет областного бюджета предоставляется денежная помощь гражданским лицам в случае телесных повреждений, причиненных в результате российских обстрелов. В том числе для внутренне перемещенных лиц, зарегистрированных в Запорожской области", — говорится в сообщении.
Размеры материальной помощи зависят от тяжести телесных повреждений из-за российских обстрелов. Есть два вида выплат:
- на лечение телесных повреждений средней тяжести — 20 тыс. гривен;
- на лечение тяжких телесных повреждений в виде контузии, травмы, увечья — 50 тыс. гривен.
Как получить финансовую помощь в Запорожье
Граждане, которые подпадают под критерии и хотят оформить финпомощь, могут обращаться в райотделы Департамента социальной защиты населения Запорожского городского совета. Для этого надо подать заявление и копии следующих документов:
- документ, удостоверяющий личность;
- идентификационный код;
- выписку из Единого реестра досудебных расследований;
- свидетельство о рождении ребенка (если есть);
- документы с подтверждением полномочия законного представителя в случае подачи таким лицом заявления;
- справку о постановке на учет ВПЛ;
- справку с реквизитами банковского счета.
Люди могут обращаться за помощью по следующим адресам:
- ул. Вячеслава Зайцева, 14; контакты: 050-200-46-70, 050-200-46-67;
- ул. Винтера, 14; контакты: 063-160-49-41, 063-160-48-97, 063-160-49-76;
- ул. Любительская, 56; контакты: 055-225-69-20, 050-200-49-16;
- ул. Чумаченко, 32; контакты: 050-303-61-20, 050-303-61-22, 050-200-49-13;
- ул. Александровская, 26; контакты: 050-101-30-90, 063-206-02-38;
- ул. Лахтинская, 4-Б; контакты: 063-336-42-88, 093-289-10-01, 093-289-10-02;
- ул. Волшебная, 16; контакты: 063-160-50-67, 063-160-50-46, 063-160-50-69.
Напомним, часть граждан в феврале 2025 года может получить два вида материальной помощи. Выплаты доступны в одном из регионов для тех, кто пострадал из-за российской агрессии.
Также рассказывали, что можно подать заявки на финпомощь от Эстонского совета по делам беженцев. Средства предоставят уязвимым категориям в размере 10,8 тыс. гривен.
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