Выплаты от 20 тыс. грн — где и кому предоставляют помощь в 2025 году

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Некоторым украинцам, пострадавшим от российской агрессии, предлагают оформить денежную помощь в 2025 году. Средства в размере от 20 тыс. гривен предоставляют в Запорожском регионе в случае наличия телесных повреждений от обстрелов.

Об этом говорится в сообщении Запорожского городского совета.

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Кто имеет право на материальную помощь

Денежную помощь смогут получить жители Запорожской области, а также переселенцы из других областей. Средства выделят из областного бюджета.

"За счет областного бюджета предоставляется денежная помощь гражданским лицам в случае телесных повреждений, причиненных в результате российских обстрелов. В том числе для внутренне перемещенных лиц, зарегистрированных в Запорожской области", — говорится в сообщении.

Размеры материальной помощи зависят от тяжести телесных повреждений из-за российских обстрелов. Есть два вида выплат:

на лечение телесных повреждений средней тяжести — 20 тыс. гривен;

на лечение тяжких телесных повреждений в виде контузии, травмы, увечья — 50 тыс. гривен.

Как получить финансовую помощь в Запорожье

Граждане, которые подпадают под критерии и хотят оформить финпомощь, могут обращаться в райотделы Департамента социальной защиты населения Запорожского городского совета. Для этого надо подать заявление и копии следующих документов:

документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код;

выписку из Единого реестра досудебных расследований;

свидетельство о рождении ребенка (если есть);

документы с подтверждением полномочия законного представителя в случае подачи таким лицом заявления;

справку о постановке на учет ВПЛ;

справку с реквизитами банковского счета.

Люди могут обращаться за помощью по следующим адресам:

ул. Вячеслава Зайцева, 14; контакты: 050-200-46-70, 050-200-46-67;

ул. Винтера, 14; контакты: 063-160-49-41, 063-160-48-97, 063-160-49-76;

ул. Любительская, 56; контакты: 055-225-69-20, 050-200-49-16;

ул. Чумаченко, 32; контакты: 050-303-61-20, 050-303-61-22, 050-200-49-13;

ул. Александровская, 26; контакты: 050-101-30-90, 063-206-02-38;

ул. Лахтинская, 4-Б; контакты: 063-336-42-88, 093-289-10-01, 093-289-10-02;

ул. Волшебная, 16; контакты: 063-160-50-67, 063-160-50-46, 063-160-50-69.

Напомним, часть граждан в феврале 2025 года может получить два вида материальной помощи. Выплаты доступны в одном из регионов для тех, кто пострадал из-за российской агрессии.

Также рассказывали, что можно подать заявки на финпомощь от Эстонского совета по делам беженцев. Средства предоставят уязвимым категориям в размере 10,8 тыс. гривен.