Виплати від 20 тис. грн — де і кому надають допомогу у 2025 році

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Деяким українцям, які постраждали від російської агресії, пропонують оформити грошову допомогу у 2025 році. Кошти у розмірі від 20 тис. гривень надають у Запорізькому регіоні у разі наявності тілесних ушкоджень від обстрілів.

Про це йдеться у повідомленні Запорізької міської ради.

Читайте також:

Хто має право на матеріальну допомогу

Грошову допомогу зможуть отримати жителі Запорізької області, а також переселенці з інших областей. Кошти виділять з обласного бюджету.

"Коштом обласного бюджету надається грошова допомога цивільним особам у випадку тілесних ушкоджень, завданих внаслідок російських обстрілів. У тому числі для внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані в Запорізькій області", — йдеться у повідомленні.

Розміри матеріальної допомоги залежать від тяжкості тілесних ушкоджень через російські обстріли. Є два види виплат:

на лікування тілесних ушкоджень середньої тяжкості — 20 тис. гривень;

на лікування тяжких тілесних ушкоджень у вигляді контузії, травми, каліцтва — 50 тис. гривень.

Як отримати фінансову допомогу у Запоріжжі

Громадяни, які підпадають під критерії та хочуть оформити фіндопомогу, можуть звертатися до райвідділів Департаменту соціального захисту населення Запорізької міської ради. Для цього треба подати заяву та копії таких документів:

документ, що засвідчує особу;

ідентифікаційний код;

витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

свідоцтво про народження дитини (якщо є);

документи з підтвердженням повноваження законного представника у разі подання такою особою заяви;

довідку про взяття на облік ВПО;

довідку з реквізитів банківського рахунку.

Люди можуть звертатися за допомогою за такими адресами:

вул. В’ячеслава Зайцева, 14; контакти: 050-200-46-70, 050-200-46-67;

вул. Вінтера, 14; контакти: 063-160-49-41, 063-160-48-97, 063-160-49-76;

вул. Аматорська, 56; контакти: 055-225-69-20, 050-200-49-16;

вул. Чумаченка, 32; контакти: 050-303-61-20, 050-303-61-22, 050-200-49-13;

вул. Олександрівська, 26; контакти: 050-101-30-90, 063-206-02-38;

вул. Лахтинська, 4-Б; контакти: 063-336-42-88, 093-289-10-01, 093-289-10-02;

вул. Чарівна, 16; контакти: 063-160-50-67, 063-160-50-46, 063-160-50-69.

Нагадаємо, частина громадян у лютому 2025 року може отримати два види матеріальної допомоги. Виплати доступні в одному з регіонів для тих, хто постраждав через російську агресію.

Також розповідали, що можна подати заявки на фіндопомогу від Естонської ради у справах біженців. Кошти нададуть вразливим категоріям у розмірі 10,8 тис. гривень.