Виплати від 20 тис. грн — де і кому надають допомогу у 2025 році

Грошова допомога від 20 тис. грн — де надають виплати
Деяким українцям, які постраждали від російської агресії, пропонують оформити грошову допомогу у 2025 році. Кошти у розмірі від 20 тис. гривень надають у Запорізькому регіоні у разі наявності тілесних ушкоджень від обстрілів.
Про це йдеться у повідомленні Запорізької міської ради.
Хто має право на матеріальну допомогу
Грошову допомогу зможуть отримати жителі Запорізької області, а також переселенці з інших областей. Кошти виділять з обласного бюджету.
"Коштом обласного бюджету надається грошова допомога цивільним особам у випадку тілесних ушкоджень, завданих внаслідок російських обстрілів. У тому числі для внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані в Запорізькій області", — йдеться у повідомленні.
Розміри матеріальної допомоги залежать від тяжкості тілесних ушкоджень через російські обстріли. Є два види виплат:
- на лікування тілесних ушкоджень середньої тяжкості — 20 тис. гривень;
- на лікування тяжких тілесних ушкоджень у вигляді контузії, травми, каліцтва — 50 тис. гривень.
Як отримати фінансову допомогу у Запоріжжі
Громадяни, які підпадають під критерії та хочуть оформити фіндопомогу, можуть звертатися до райвідділів Департаменту соціального захисту населення Запорізької міської ради. Для цього треба подати заяву та копії таких документів:
- документ, що засвідчує особу;
- ідентифікаційний код;
- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;
- свідоцтво про народження дитини (якщо є);
- документи з підтвердженням повноваження законного представника у разі подання такою особою заяви;
- довідку про взяття на облік ВПО;
- довідку з реквізитів банківського рахунку.
Люди можуть звертатися за допомогою за такими адресами:
- вул. В’ячеслава Зайцева, 14; контакти: 050-200-46-70, 050-200-46-67;
- вул. Вінтера, 14; контакти: 063-160-49-41, 063-160-48-97, 063-160-49-76;
- вул. Аматорська, 56; контакти: 055-225-69-20, 050-200-49-16;
- вул. Чумаченка, 32; контакти: 050-303-61-20, 050-303-61-22, 050-200-49-13;
- вул. Олександрівська, 26; контакти: 050-101-30-90, 063-206-02-38;
- вул. Лахтинська, 4-Б; контакти: 063-336-42-88, 093-289-10-01, 093-289-10-02;
- вул. Чарівна, 16; контакти: 063-160-50-67, 063-160-50-46, 063-160-50-69.
Нагадаємо, частина громадян у лютому 2025 року може отримати два види матеріальної допомоги. Виплати доступні в одному з регіонів для тих, хто постраждав через російську агресію.
Також розповідали, що можна подати заявки на фіндопомогу від Естонської ради у справах біженців. Кошти нададуть вразливим категоріям у розмірі 10,8 тис. гривень.
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