Виплати у лютому — де відкрита реєстрація на допомогу від УВКБ ООН

Людина тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У лютому 2025 року деякі жителі Сумської області можуть зареєструватися на фінансову допомогу в рамках програми багатоцільової допомоги від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Приїзд мобільних бригад Благодійного фонду "Право на захист" для збору даних очікується у низці населених пунктів.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби УВКБ ООН у Telegram.

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Умови програми допомоги від УВКБ ООН

Фіндопомога від УВКБ ООН доступна для громадян з числа переселенців та біженців, які постраждали через російську агресію та були змушені залишати власні домівки. Виплати доступні навіть тим, хто повернувся після виїзду додому:

переселенці (перемістилися протягом останніх пів року);

біженці, які прибули з-за кордону (переміщувалися протягом останніх шести місяців).

Виплати нададуть найбільш вразливим громадянам. Заявки можуть подавати:

неповні сім'ї (де є тільки батько чи матір) з неповнолітніми дітьми або людьми похилого віку;

родини, де зі старших є тільки громадяни літнього віку, або які виховують неповнолітніх дітей;

сім'ї, де є хворі люди (тяжкі хвороби/інвалідність).

Сума грошової допомоги та як подати заявку

Згідно з програмою, можна отримати по 10,8 тис. грн на кожного члена сім'ї (по 3,6 тис. грн одразу за три місяці).

Записатись у чергу на прийом мобільних груп для реєстрації на програму фіндопомоги можна за номером телефону пункту збору даних у Сумах — 063 182 68 38.

Приїзд мобільних бригад БФ "Право на захист" для збору даних очікується у низці населених пунктів:

12 лютого 2025 року: Лебедин (Лебединська ТГ), адреса прийому — площа Соборна 32 (відділ культури та туризму), години роботи: 10:30-15:30. За попереднім записом.

13 лютого 2025 року: Тростянець (Тростянецька ТГ), адреса прийому — вул. Заводська, 2А (МКП), години роботи: 10:30-14:00. За попереднім записом.

14 лютого 2025 року: Боромля (Боромлянська ТГ), адреса прийому — вул. Сумська, 10, години роботи: 10:00-16:00. За попереднім записом.

Також подати заявку можна у Сумах. Години роботи пункту збору даних — будні з 9:00 до 16:00.

Нагадаємо, деякі українці можуть зареєструватися на фіндопомогу від Естонської ради у справах біженців. Можна отримати по 10,8 тис. грн в одні руки.

Також повідомляли, що громадяни у лютому можуть отримати два види фінансової допомоги. Тим, хто постраждав внаслідок війни, виплатять від 5 тис. грн.