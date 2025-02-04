Выплаты до 50 тыс. грн — где можно подать заявки на денежную помощь

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В одной из областей Украины гражданам доступна материальная помощь от 20 тыс. до 50 тыс. грн. Получить выплаты смогут только те, кто пострадал от военных действий.

Об этом сообщает издание "На пенсии".

Читайте также:

Кто сможет подать заявки на денежную помощь

Как отмечается, на денежную помощь из областного бюджета смогут рассчитывать жители Запорожской области. Средства будут предоставлять тем, кто получил телесные повреждения из-за российских обстрелов. В частности, выплаты смогут оформить также внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

Размеры денежной помощи зависят от тяжести травм. А именно:

за телесные повреждения средней тяжести — по 20 тыс. гривен;

за тяжкие телесные повреждения в виде контузии, травмы, увечья — по 50 тыс. гривен.

Как зарегистрироваться на финпомощь в Запорожье

Украинцы, желающие оформить денежную помощь, должны обратиться в районные отделы Департамента соцзащиты населения Запорожского горсовета. Там нужно подать заявление и предоставить копии ряда документов. Среди них:

документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

выписка из Единого реестра досудебных расследований;

свидетельство о рождении ребенка;

документы, где подтверждается полномочия законного представителя в случае подачи им заявления;

справку о постановке на учет внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);

справку с реквизитами счета, открытого в банке.

Контакты, куда можно обратиться за помощью:

в Вознесеновском районе: ул. Вячеслава Зайцева, 14; тел.: 050-200-46-70/050-200-46-67;

в Днепровском районе: ул. Винтера, 14; тел.: 063-160-49-41/063-160-48-97/063-160-49-76;

в Заводском районе: ул. Любительская, 56; тел.: 055-225-69-20/050-200-49-16;

в Коммунарском районе: ул. Чумаченко, 32; тел.: 050-303-61-20/050-303-61-22/050-200-49-13;

в Александровском районе: ул. Александровская, 26; тел.: 050-101-30-90/063-206-02-38;

в Хортицком районе: ул. Лахтинская, 4-Б; тел.: 063-336-42-88/093-289-10-01/093-289-10-02;

в Шевченковском районе: ул. Волшебная, 16; тел.: 063-160-50-67/063-160-50-46/063-160-50-69.

Ранее мы рассказывали, что в феврале получить выплаты могут граждане в Краматорске Донецкой области. Средства предоставят тем, кто пострадал в результате войны с РФ.

Также сообщалось, что в этом году продолжится действие государственной программы "Теплая зима". В соответствии с ней можно будет оформить по 6,5 тыс. грн на детей.