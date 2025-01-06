Выплаты в январе — где регистрируют на помощь в 10,8 тыс. грн

Украинские гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине благотворительный фонд "Каритас Кривой Рог" продолжает собирать заявки от определенных категорий граждан на получение денежной помощи. Максимально выплачивают за три месяца по 10,8 тыс. гривен на одного человека из семьи.

Об этом говорится на странице фонда в соцсети Facebook.

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Средства можно получить в рамках проекта "Реагирование на критическое положение ВПЛ и пострадавшего местного населения: усиление общин в восточных и западных областях Украины". Его реализуют при поддержке Caritas Deutschland (Каритас Германии) и Auswärtiges Amt (МИД Германии) от БФ "Каритас Кривой Рог".

Денежную помощь оказывают:

жителям, которые пострадали физически от обстрелов;

жителям, у которых пострадало жилье от агрессии РФ.

"Продолжаем регистрацию на помощь наиболее уязвимым домохозяйствам — местным жителям, у которых пострадало жилье или которые пострадали физически от обстрелов после 08.07.2024 года в Никопольском и Криворожском районах", — говорится в объявлении.

Предпосылки, от которых зависит отбор:

люди имеющие инвалидность;

одинокие лица пожилого возраста от 60 лет (в домохозяйстве только один или два человека, у которых отсутствует поддержка родных трудоспособного возраста);

многодетные семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми;

одинокие мать или отец (опекун), которые воспитывают несовершеннолетних детей;

беременная женщина/кормящая мать с детьми до трех лет;

лицо с тяжелыми болезнями.

"На помощь отбираются люди, которые соответствуют критериям с наибольшим набранным количеством баллов, а также не получают помощь в других организациях", — сообщают благотворители.

Размер денежной помощи и как получить

Как отмечается, граждане, которые подпадают под вышеописанные критерии, смогут получить единовременную денежную благотворительную помощь (грант) от БФ "Каритас Кривой Рог" в сумме 10,8 тыс. гривен на одного человека путем перечисления на IBAN счет.

В рамках правил, предусмотрено максимальное количество помощи на одну семью — четыре гранта.

Уточнить информацию для подачи заявок можно, заполнив форму по ссылке, после чего специалисты сами выйдут на связь.

Также можно обратиться по номеру горячей линии 0800336734 (пн-пт с 9:30 до 16:00).

Объявление. Источник: БФ "Каритас"

Напомним, ранее в Министерстве цифровой трансформации посоветовали, как воспользоваться услугой "еМалятко", пока отсутствует возможность на портале "Дія". Есть два доступных варианта.

Также мы писали, что граждане публикуют жалобы об отсутствии поступления 1 тыс. грн по новой госпрограмме "Зимова єПідтримка". Некоторым приходится ждать выплаты месяц.