Финансовая помощь в Киевской области — кто может получить 11 тыс. грн

Денежная помощь в 11 тыс. грн — где стартовала регистрация на выплаты
Уязвимые категории граждан, проживающие в Киевской области, могут получить многоцелевую финансовую помощь от УВКБ ООН. В частности, регистрация на выплаты в сентябре и октябре 2024 года будет доступна в городе Ирпень.
Об этом говорится в сообщении unhcr.org в Telegram.
Условия программы помощи
Как отмечается, соответствующая помощь рассчитана на граждан, ранее не получавших такую поддержку от УВКБ ООН или других благотворительных организаций.
Финансовую помощь смогут оформить следующие категории населения:
- граждане со статусом внутренне перемещенного лица (ВПЛ), переместившиеся за последние полгода;
- украинцы, которые выезжали за границу из-за войны, а теперь вернулись на родину;
- граждане, которые покидали дома, переместившись в пределах страны, а теперь снова вернулись на прежний адрес.
Необходимо также соответствовать следующим критериям:
- семья неполная (есть мать или отец), воспитывает одного или более детей в возрасте до 18 лет, есть пожилые люди от 55 лет;
- в семье главой является одинокое пожилое лицо (несколько одиноких лиц) от 55 лет или с одним ребенком/несколькими несовершеннолетними детьми;
- семья имеет больного человека (тяжелое заболевание, инвалидность).
Как получить и какой размер помощи
Общая сумма пособия на одного члена семьи составляет около 11 тыс. грн (3,6 тыс. грн на одного человека в течение трех месяцев).
Людей пожилого возраста будут регистрировать в порядке "живой" очереди 2 и 3 октября (с 10:00 до 15:00) по адресу г. Ирпень, ул. 74-й Стрелковой Дивизии, 1.
За выездом группы в другие населенные пункты для сбора заявок можно следить в Telegram.
Чтобы подать заявки, нужно иметь документы на каждого члена семьи:
- паспорт гражданина (ID-карта/документ, удостоверяющий личность;
- идентификационный код;
- справка ВПЛ;
- банковская карта;
- свидетельство о рождении детей;
- документ, где удостоверяется законная опека над ребенком;
- удостоверение/медсправка при инвалидности или хронической болезни.
На регистрации должны присутствовать все члены домохозяйства. При наличии маленьких детей младше двух лет и маломобильных граждан, регистрация возможна при наличии оригиналов документов и документов, где подтверждается состояние здоровья.
Что еще стоит знать
Напомним, некоторые граждане могут оформить государственную помощь "для малоимущих семей" до 4,5 тыс. грн на одного человека. Известно, какие правила будут действовать с 1 октября 2024 года.
Также мы писали, что украинцы могут получать ежемесячно по 450 грн. компенсации на покрытие расходов коммунальных услуг. Деньги предоставляют тем, кто бесплатно временно разместит переселенцев в своем доме.
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