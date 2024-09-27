Финансовая помощь в Киевской области — кто может получить 11 тыс. грн

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Уязвимые категории граждан, проживающие в Киевской области, могут получить многоцелевую финансовую помощь от УВКБ ООН. В частности, регистрация на выплаты в сентябре и октябре 2024 года будет доступна в городе Ирпень.

Об этом говорится в сообщении unhcr.org в Telegram.

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Условия программы помощи

Как отмечается, соответствующая помощь рассчитана на граждан, ранее не получавших такую поддержку от УВКБ ООН или других благотворительных организаций.

Финансовую помощь смогут оформить следующие категории населения:

граждане со статусом внутренне перемещенного лица (ВПЛ), переместившиеся за последние полгода;

украинцы, которые выезжали за границу из-за войны, а теперь вернулись на родину;

граждане, которые покидали дома, переместившись в пределах страны, а теперь снова вернулись на прежний адрес.

Необходимо также соответствовать следующим критериям:

семья неполная (есть мать или отец), воспитывает одного или более детей в возрасте до 18 лет, есть пожилые люди от 55 лет;

в семье главой является одинокое пожилое лицо (несколько одиноких лиц) от 55 лет или с одним ребенком/несколькими несовершеннолетними детьми;

семья имеет больного человека (тяжелое заболевание, инвалидность).

Как получить и какой размер помощи

Общая сумма пособия на одного члена семьи составляет около 11 тыс. грн (3,6 тыс. грн на одного человека в течение трех месяцев).

Людей пожилого возраста будут регистрировать в порядке "живой" очереди 2 и 3 октября (с 10:00 до 15:00) по адресу г. Ирпень, ул. 74-й Стрелковой Дивизии, 1.

За выездом группы в другие населенные пункты для сбора заявок можно следить в Telegram.

Чтобы подать заявки, нужно иметь документы на каждого члена семьи:

паспорт гражданина (ID-карта/документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код;

справка ВПЛ;

банковская карта;

свидетельство о рождении детей;

документ, где удостоверяется законная опека над ребенком;

удостоверение/медсправка при инвалидности или хронической болезни.

На регистрации должны присутствовать все члены домохозяйства. При наличии маленьких детей младше двух лет и маломобильных граждан, регистрация возможна при наличии оригиналов документов и документов, где подтверждается состояние здоровья.

Что еще стоит знать

Напомним, некоторые граждане могут оформить государственную помощь "для малоимущих семей" до 4,5 тыс. грн на одного человека. Известно, какие правила будут действовать с 1 октября 2024 года.

Также мы писали, что украинцы могут получать ежемесячно по 450 грн. компенсации на покрытие расходов коммунальных услуг. Деньги предоставляют тем, кто бесплатно временно разместит переселенцев в своем доме.