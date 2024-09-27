Фінансова допомога у Київській області — хто може отримати 11 тис. грн

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Вразливі категорії громадян, які проживають у Київській області, можуть отримати багатоцільову фінансову допомогу від УВКБ ООН. Зокрема, реєстрація на виплати у вересні та жовтні 2024 року буде доступна у місті Ірпінь.

Про це йдеться у повідомленні unhcr.org у Telegram.

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Умови програми допомоги

Як зазначається, відповідна допомога розрахована на громадян, які раніше не отримували таку підтримку від УВКБ ООН чи інших благодійних організацій.

Фінансову допомогу зможуть оформити наступні категорії населення:

громадяни зі статусом внутрішньо переміщеної особи (ВПО), котрі перемістилися протягом останніх пів року;

українці, які виїздили за кордон через війну, а тепер повернулись на батьківщину;

громадяни, які залишали домівки, перемістившись в межах країни, а тепер знову повернулись на колишню адресу.

Необхідно також відповідати таким критеріям:

родина неповна (є матір чи батько), виховує одного чи більше дітей віком до 18 років, є особи похилого віку від 55 років;

у сімʼї очільником є самотня особа (кілька самотніх осіб) похилого віку від 55 років або з однією дитиною/кількома неповнолітніми дітьми;

родина має хвору людину (важке захворювання, інвалідність).

Як отримати та який розмір допомоги

Загальна сума допомоги на одного члена родини становить близько 11 тис. грн (3,6 тис. грн на одну особу протягом трьох місяців).

Людей літнього віку будуть реєструвати у порядку "живої" черги 2 та 3 жовтня (з 10:00 до 15:00) за адресою м. Ірпінь, вул. 74-ї Стрілецької Дивізії, 1.

За виїздом групи в інші населені пункти для збору заявок можна стежити в Telegram.

Щоб подати заявки, потрібно мати документи на кожного члена родини:

паспорт громадянина (ID-картка/документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код;

довідка ВПО;

банківська картка;

свідоцтво про народження дітей;

документ, де посвідчується законна опіка над дитиною;

посвідчення/меддовідка в разі інвалідності чи хронічної хвороби.

На реєстрації мають бути присутні всі члени домогосподарства. За наявності маленьких дітей віком до двох років та маломобільних громадян, реєстрація можлива за наявності оригіналів документів та документів, де підтверджується стан здоровʼя.

Що ще варто знати

Нагадаємо, деякі громадяни можуть оформити державну допомогу "для малозабезпечених сімей" до 4,5 тис. грн на одну особу. Відомо, які діятимуть правила з 1 жовтня 2024 року.

Також ми писали, що українці можуть отримувати щомісяця по 450 грн компенсації на покриття витрат комунальних послуг. Гроші надають тим, хто безкоштовно тимчасово розмістить переселенців у своїй оселі.