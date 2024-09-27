Грошова допомога у жовтні — кому держава платитиме 4,5 тис. гривень

Гроші у руках. Фото: Unsplash

Українці можуть оформити державну допомогу "для малозабезпечених сімей" до 4,5 тис. грн на одну особу. Відомо, які діятимуть правила з 1 жовтня 2024 року.

Про це повідомляє видання Fakty.

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Як зазначається, державна допомога для малозабезпечених сімей надається, якщо сукупний дохід не перевищує рівень забезпечення прожиткового мінімуму для родини.

Також у 2024 році на шість місяців призначають допомогу родинам, які раніше не мали на неї право:

які повернулися в Україну після тривалого перебування за кордоном (більш ніж 90 днів);

переселенцям, які через переміщення не працювали чи не сплачували ЄСВ.

Розмір допомоги для малозабезпечених родин у жовтні буде різний. А саме:

працездатні особи отримають 55% відповідного прожиткового мінімуму — 1 665 грн;

особи, які втратили працездатність, матимуть 100% від мінімуму — 2 361 грн;

діти до шести років 140% від мінімуму — 3 588 грн;

діти з шести до 18 років — 4 474 грн;

особи віком від 18 до 23 років за умови навчання 140% від мінімуму — 4 239 грн.

Як порахувати прожитковий мінімум для родини

Для визначення прожиткового мінімуму для родини необхідно додати всі прожиткові мінімуми для кожного члена родини, які відрізняються залежно від того працездатна людина чи ні, доросла це людина чи дитина.

Так, якщо в родині є матір, батько та двоє дітей віком чотири та вісім років, то розмір прожиткового мінімуму буде становити: потрібно додати два прожиткові мінімуми для працездатних осіб (3 028 грн), один прожитковий мінімум для дітей до шести років (2 563 грн) та один прожитковий мінімум для дітей від шести до 18 років (3 196 грн).

У сумі вийшло 11 815 грн, а розмір допомоги малозабезпеченій сім’ї становитиме різницю між нею та сукупним доходом родини.

Що ще варто знати

Нагадаємо, громадяни, які проживають у Черкасах та області, зможуть оформити грошову допомогу від УВКБ ООН. Сума виплати на одну особу становить 10,8 тис. грн.

Також ми писали, що українці у низці областей можуть отримати матеріальну допомогу від Червоного Хреста. Зокрема, пріоритет у праві на виплати нададуть людям похилого віку.