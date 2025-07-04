Выплаты от УВКБ ООН — где стартовала регистрация на денежную помощь в 11 тыс. грн

Человек держит гривны в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В июле 2025 года зарегистрироваться на получение денежной помощи от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) можно в ряде тергромад Сумской области. Речь идет о выплате почти 11 тыс. грн в "одни руки".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы УВКБ ООН.

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Кто сможет получить денежную помощь

Из-за ограниченного финансирования организация предоставляет средства только наиболее уязвимому населению и не во всех населенных пунктах сразу. В частности, записаться на выплаты на 4 июля могут жители с. Михайловка.

Общий размер помощи на одного члена семьи составляет 10,8 тыс. грн (3,6 тыс. грн на одного человека в течение трех месяцев).

Получить выплаты смогут следующие категории людей:

граждане со статусом внутренне перемещенного лица (ВПЛ), которые переместились в течение последних шести месяцев;

украинцы, которые вернулись на родину после вынужденного выезда за границу.

Важно, чтобы последние три месяца не участвовали в подобных программах и имели низкие доходы, не превышающие 5,4 тыс. грн на одного человека.

Однако правила смягчены для тех, кто подпадает под следующие критерии уязвимости:

семья неполная: с одним из родителей, имеющих одного и более несовершеннолетних детей или проживающих вместе с лицами в возрасте от 55 лет;

в семье есть только одинокая или несколько одиноких пожилых людей, которым от 55 лет, или лицо пожилого возраста с одним ребенком или несколькими несовершеннолетними детьми;

семья имеет в составе одного/нескольких членов с особыми потребностями: тяжелые болезни, инвалидность.

Как подать заявку и какие необходимы документы

Записаться в очередь на прием в с. Михайловка (Лебединской громады) на 4 июля 2025 года можно по номеру телефона: 063 182 68 38.

Также можно по нему же уточнить свой номер в очереди.

Граждане должны подготовить следующие документы на каждого члена семьи:

идентификационный код;

паспорт или другие документы, где удостоверяется личность;

справка внутреннего переселенца (при наличии);

банковская карта заявителя;

свидетельство о рождении детей (если есть);

документ, в котором удостоверяется законная опека над ребенком (при наличии);

удостоверение/медсправка для лиц с инвалидностью (при наличии).

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