Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Денежная помощь в 11 тыс. грн — где доступны выплаты от УВКБ

Денежная помощь в 11 тыс. грн — где доступны выплаты от УВКБ

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 08:00
Выплаты от УВКБ ООН — где стартовала регистрация на денежную помощь в 11 тыс. грн
Человек держит гривны в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В июле 2025 года зарегистрироваться на получение денежной помощи от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) можно в ряде тергромад Сумской области. Речь идет о выплате почти 11 тыс. грн в "одни руки".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы УВКБ ООН.

Реклама
Читайте также:

Кто сможет получить денежную помощь

Из-за ограниченного финансирования организация предоставляет средства только наиболее уязвимому населению и не во всех населенных пунктах сразу. В частности, записаться на выплаты на 4 июля могут жители с. Михайловка.

Общий размер помощи на одного члена семьи составляет 10,8 тыс. грн (3,6 тыс. грн на одного человека в течение трех месяцев).

Получить выплаты смогут следующие категории людей:

  • граждане со статусом внутренне перемещенного лица (ВПЛ), которые переместились в течение последних шести месяцев;
  • украинцы, которые вернулись на родину после вынужденного выезда за границу.

Важно, чтобы последние три месяца не участвовали в подобных программах и имели низкие доходы, не превышающие 5,4 тыс. грн на одного человека.

Однако правила смягчены для тех, кто подпадает под следующие критерии уязвимости:

  • семья неполная: с одним из родителей, имеющих одного и более несовершеннолетних детей или проживающих вместе с лицами в возрасте от 55 лет;
  • в семье есть только одинокая или несколько одиноких пожилых людей, которым от 55 лет, или лицо пожилого возраста с одним ребенком или несколькими несовершеннолетними детьми;
  • семья имеет в составе одного/нескольких членов с особыми потребностями: тяжелые болезни, инвалидность.

Как подать заявку и какие необходимы документы

Записаться в очередь на прием в с. Михайловка (Лебединской громады) на 4 июля 2025 года можно по номеру телефона: 063 182 68 38.

Также можно по нему же уточнить свой номер в очереди.

Граждане должны подготовить следующие документы на каждого члена семьи:

  • идентификационный код;
  • паспорт или другие документы, где удостоверяется личность;
  • справка внутреннего переселенца (при наличии);
  • банковская карта заявителя;
  • свидетельство о рождении детей (если есть);
  • документ, в котором удостоверяется законная опека над ребенком (при наличии);
  • удостоверение/медсправка для лиц с инвалидностью (при наличии).

Ранее мы писали о том, что в двух регионах действует программа от Международной организации по миграции. Участники смогут получить средства на бизнес от 7 тыс. долларов.

Также сообщали, что граждане могут подавать заявки на финпомощь на аренду жилья в Кривом Роге. Выплаты будут предоставлять на полгода.

выплаты финансовая помощь материальная помощь деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации