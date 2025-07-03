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Головна Фінанси Гранти від 7 тис. доларів — у яких областях стартувала програма

Гранти від 7 тис. доларів — у яких областях стартувала програма

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 13:00
Виплати від 7 тис. доларів — в двох областях України доступна програма допомоги
Американська валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

До 31 липня 2025 року у двох українських областях діє грантова програма від Міжнародної організації з міграції (МОМ), в рамках якої можна отримати від 7 тис. доларів. Проєкт реалізують за фінпідтримки Німеччини.

Про це повідомила пресслужба МОМ у Facebook.

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Умови програми допомоги за фінпідтримки Німеччини

Як зазначається, подавати заявки для участі у проєкті "Життєздатність+: економічна інтеграція внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від війни" можуть представники мікро- та малого бізнесу, які мешкають:

  • у Сумській області (включно з м. Суми);
  • у Київській області (включно з м. Київ). 

В рамках програми, яку реалізовують за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ), учасники отримають грошову допомогу.

Згідно з умовами проєкту, підприємствам гарантують надання:

  • мікропідприємствам — до 7 тис. доларів;
  • малим підприємствам — до 20 тис. доларів.

Пріоритет нададуть таким категоріям громадян:

  • постраждалим від війни;
  • власникам пошкоджених, зруйнованих та переміщених підприємств; 
  • підприємствам, які очолюють жінки чи молодь; 
  • власникам підприємств, діяльність яких підтримує вразливі верстви населення; 
  • власникам підприємств у сільській місцевості.  

При цьому важливо, щоб бізнесу було не менш ніж один рік, а також обов’язковою умовою є створення нових робочих місць.

Як подати заявку для участі у програмі допомоги бізнесу 

Всі охочі взяти участь у грантовій програмі від МОМ мають заповнити онлайн-форму. Заявки будуть приймати до 18:00 31 липня 2025 року.

Допускатимуть лише одну заявку на одне підприємство чи особу. Заявки від однієї особи подані на більш ніж один грант будуть відхиляти.

"Одне підприємство/одна особа не може претендувати одночасно на мікро- і на малий грант. Перевірте критерії перед поданням заявки та заповніть лише одну форму заявки. Підприємства, які отримали грант після 24 лютого 2022 року у попередніх проєктах МОМ, не будуть підтримані", — додали організатори.
 
Раніше ми писали про те, що УВКБ ООН приймає заявки на надання фіндопомоги на оренду житла. Взяти участь у програмі можуть громадяни у Кривому Розі. 

Також повідомляли, хто в Херсонській області може отримати фінансову допомогу від Сполучених Штатів. Йдеться про виплати на підтримку бізнесу у розмірі до 5 тис. доларів. 

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Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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