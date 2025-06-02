Выплаты от благотворителей в 1 тыс. долларов — в каких регионах можно получить помощь

Американская валюта в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Жители трех украинских регионов имеют возможность получить помощь от благотворительного фонда "Ангелы спасения". В частности, в рамках проекта будет доступна помощь по ремонту жилья и финансовая поддержка на ведение сельскохозяйственной деятельности.

Об этом говорится в сообщении фонда в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Условия программы помощи украинцам в трех регионах

"Начинаем новый проект поддержки населения в сотрудничестве с Гуманитарным фондом для Украины. Проект охватывает определенные районы трех областей", — говорится в сообщении.

Принять участие в программе смогут жители Сумской, Черниговской и Николаевской областей.

В рамках проекта предусматривается предоставление:

помощи по ведению с/х деятельности;

осуществления средних и капитальных ремонтов домов и квартир;

психологической и юридической помощи.

В частности, зарегистрироваться в программе по оказанию помощи на ведение сельского хозяйства в сумме 1 тыс. долларов могут только жители громады с подтвержденным статусом одной из следующих категорий:

переселенцы с оккупированных территорий/зон активных боевых действий;

семьи, у которых повреждено жилье в результате боевых действий;

домохозяйство потеряло кормильца из-за боевых действий.

Полученную финпомощь можно направить исключительно на покупку необходимых материалов для сельскохозяйственной деятельности, в частности:

удобрений;

семян;

сельскохозяйственных инструментов (мотоблоки, теплицы).

Как зарегистрироваться на помощь

Для получения денежной помощи для ведения сельскохозяйственной деятельности нужно заполнить отдельную специальную онлайн-форму.

Также те, кто нуждается в восстановлении дома или квартиры, могут заполнить онлайн-анкету.

Узнать детали можно, обратившись на горячую линию: 0 800 334 620.

Ранее мы рассказывали, что сейчас нет возможности подать заявку на выплаты до 24 августа через портал ПФУ в связи с техническими проблемами. Однако это можно сделать офлайн.

Также сообщали, что переселенцы в Одесском регионе могут оформить финпомощь на шесть месяцев. Выплаты доступны для тех, кто нуждается в аренде жилья.