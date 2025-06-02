Выплаты от благотворителей в 1 тыс. долларов — в каких регионах можно получить помощь

Денежная помощь в 1 тыс. долларов — где можно получить средства
Жители трех украинских регионов имеют возможность получить помощь от благотворительного фонда "Ангелы спасения". В частности, в рамках проекта будет доступна помощь по ремонту жилья и финансовая поддержка на ведение сельскохозяйственной деятельности.
Об этом говорится в сообщении фонда в Telegram.
Условия программы помощи украинцам в трех регионах
"Начинаем новый проект поддержки населения в сотрудничестве с Гуманитарным фондом для Украины. Проект охватывает определенные районы трех областей", — говорится в сообщении.
Принять участие в программе смогут жители Сумской, Черниговской и Николаевской областей.
В рамках проекта предусматривается предоставление:
- помощи по ведению с/х деятельности;
- осуществления средних и капитальных ремонтов домов и квартир;
- психологической и юридической помощи.
В частности, зарегистрироваться в программе по оказанию помощи на ведение сельского хозяйства в сумме 1 тыс. долларов могут только жители громады с подтвержденным статусом одной из следующих категорий:
- переселенцы с оккупированных территорий/зон активных боевых действий;
- семьи, у которых повреждено жилье в результате боевых действий;
- домохозяйство потеряло кормильца из-за боевых действий.
Полученную финпомощь можно направить исключительно на покупку необходимых материалов для сельскохозяйственной деятельности, в частности:
- удобрений;
- семян;
- сельскохозяйственных инструментов (мотоблоки, теплицы).
Как зарегистрироваться на помощь
Для получения денежной помощи для ведения сельскохозяйственной деятельности нужно заполнить отдельную специальную онлайн-форму.
Также те, кто нуждается в восстановлении дома или квартиры, могут заполнить онлайн-анкету.
Узнать детали можно, обратившись на горячую линию: 0 800 334 620.
Ранее мы рассказывали, что сейчас нет возможности подать заявку на выплаты до 24 августа через портал ПФУ в связи с техническими проблемами. Однако это можно сделать офлайн.
Также сообщали, что переселенцы в Одесском регионе могут оформить финпомощь на шесть месяцев. Выплаты доступны для тех, кто нуждается в аренде жилья.
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