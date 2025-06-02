Виплати для ВПО — де доступна фінансова допомога з терміном шість місяців

Людина тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Одесі та області доступна фінансова допомога на оренду житла. Заявки приймають в рамках проєкту, що реалізується за підтримки Агенції ООН у справах біженців в Україні та Caritas Ukraine.

Про це йдеться у повідомленні Caritas Odesa UGCC у соцмережі Facebook.

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Детальніше про фінансову допомогу на оренду житла

Переселенці в Одесі та області зможуть отримувати кошти шість місяців за проєктом "Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV".

Програма покликана забезпечити надання допомоги для тих, кому потрібне житло. Вона передбачає:

компенсацію витрат на оренду житла та житлово-комунальні послуги терміном до пів року;

супровід родини кейс-менеджерами;

надання підтримки в інтеграції у нові громади.

Реєстрація доступна за таких умов:

переселенці мешкають у місцях колективного проживання;

ВПО загрожує виселення з орендованого житла та не мають альтернативи;

новоприбулі переселенці, офіційно зареєстровані в місті Одеса та області, починаючи з серпня 2024 року;

переселенці, які потребують захисту (зокрема, через домашнє насильство).

Пріоритет нададуть громадянам, які мають такі категорії вразливості:

самотня матір/батько чи опікун неповнолітніх дітей;

вагітна жінка чи матір з дітьми віком до трьох років;

особа з важкими захворюваннями;

людина з інвалідністю/інвалідністю з дитинства;

самотні люди похилого віку (від 60 років);

багатодітні родини.

Водночас переселенці повинні бути здатні оплачувати самостійно оренду житла після завершення дії проєкту.

Як зареєструватися у програмі

Для того, щоб подати заявку на участь у програмі, необхідно заповнити спеціальну анкету.

Після цього на зв’язок вийде представник Карітас та запросить на співбесіду.

Громадяни мають завчасно підготувати такі документи:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

довідка ВПО;

документ, де підтверджується вразливість (якщо є);

довідка про доходи (ОК-5, ОК-7);

договір оренди житла;

документи про орендоване житло (копії).

Раніше ми писали, що на Сумщині деяким громадянам доступна фіндопомога від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. В рамках програми можна отримати 3,6 тис. грн протягом трьох місяців.

Також повідомлялося, що українцям доступна допомога в рамках проєкту за фінансової підтримки Британії. Йдеться про екстрену допомогу населенню, що постраждало внаслідок війни в Україні.