Виплати для ВПО — де доступна фінансова допомога з терміном шість місяців

Гроші на оренду житла — хто з ВПО має право на виплати у червні
Для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Одесі та області доступна фінансова допомога на оренду житла. Заявки приймають в рамках проєкту, що реалізується за підтримки Агенції ООН у справах біженців в Україні та Caritas Ukraine.
Про це йдеться у повідомленні Caritas Odesa UGCC у соцмережі Facebook.
Детальніше про фінансову допомогу на оренду житла
Переселенці в Одесі та області зможуть отримувати кошти шість місяців за проєктом "Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV".
Програма покликана забезпечити надання допомоги для тих, кому потрібне житло. Вона передбачає:
- компенсацію витрат на оренду житла та житлово-комунальні послуги терміном до пів року;
- супровід родини кейс-менеджерами;
- надання підтримки в інтеграції у нові громади.
Реєстрація доступна за таких умов:
- переселенці мешкають у місцях колективного проживання;
- ВПО загрожує виселення з орендованого житла та не мають альтернативи;
- новоприбулі переселенці, офіційно зареєстровані в місті Одеса та області, починаючи з серпня 2024 року;
- переселенці, які потребують захисту (зокрема, через домашнє насильство).
Пріоритет нададуть громадянам, які мають такі категорії вразливості:
- самотня матір/батько чи опікун неповнолітніх дітей;
- вагітна жінка чи матір з дітьми віком до трьох років;
- особа з важкими захворюваннями;
- людина з інвалідністю/інвалідністю з дитинства;
- самотні люди похилого віку (від 60 років);
- багатодітні родини.
Водночас переселенці повинні бути здатні оплачувати самостійно оренду житла після завершення дії проєкту.
Як зареєструватися у програмі
Для того, щоб подати заявку на участь у програмі, необхідно заповнити спеціальну анкету.
Після цього на зв’язок вийде представник Карітас та запросить на співбесіду.
Громадяни мають завчасно підготувати такі документи:
- паспорт громадянина;
- ідентифікаційний код;
- довідка ВПО;
- документ, де підтверджується вразливість (якщо є);
- довідка про доходи (ОК-5, ОК-7);
- договір оренди житла;
- документи про орендоване житло (копії).
Раніше ми писали, що на Сумщині деяким громадянам доступна фіндопомога від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. В рамках програми можна отримати 3,6 тис. грн протягом трьох місяців.
Також повідомлялося, що українцям доступна допомога в рамках проєкту за фінансової підтримки Британії. Йдеться про екстрену допомогу населенню, що постраждало внаслідок війни в Україні.
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