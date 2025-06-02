Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Фінанси Гроші на оренду житла — хто з ВПО має право на виплати у червні

Гроші на оренду житла — хто з ВПО має право на виплати у червні

Ua en ru
Дата публікації: 2 червня 2025 11:00
Виплати для ВПО — де доступна фінансова допомога з терміном шість місяців
Людина тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Одесі та області доступна фінансова допомога на оренду житла. Заявки приймають в рамках проєкту, що реалізується за підтримки Агенції ООН у справах біженців в Україні та Caritas Ukraine.

Про це йдеться у повідомленні Caritas Odesa UGCC у соцмережі Facebook.

Реклама
Читайте також:

Детальніше про фінансову допомогу на оренду житла

Переселенці в Одесі та області зможуть отримувати кошти шість місяців за проєктом "Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV".

Програма покликана забезпечити надання допомоги для тих, кому потрібне житло. Вона передбачає:

  • компенсацію витрат на оренду житла та житлово-комунальні послуги терміном до пів року;
  • супровід родини кейс-менеджерами;
  • надання підтримки в інтеграції у нові громади.

Реєстрація доступна за таких умов:

  • переселенці мешкають у місцях колективного проживання;
  • ВПО загрожує виселення з орендованого житла та не мають альтернативи;
  • новоприбулі переселенці, офіційно зареєстровані в місті Одеса та області, починаючи з серпня 2024 року;
  • переселенці, які потребують захисту (зокрема, через домашнє насильство).

Пріоритет нададуть громадянам, які мають такі категорії вразливості:

  • самотня матір/батько чи опікун неповнолітніх дітей;
  • вагітна жінка чи матір з дітьми віком до трьох років;
  • особа з важкими захворюваннями;
  • людина з інвалідністю/інвалідністю з дитинства;
  • самотні люди похилого віку (від 60 років);
  • багатодітні родини.

Водночас переселенці повинні бути здатні оплачувати самостійно оренду житла після завершення дії проєкту.

Як зареєструватися у програмі

Для того, щоб подати заявку на участь у програмі, необхідно заповнити спеціальну анкету

Після цього на зв’язок вийде представник Карітас та запросить на співбесіду.

Громадяни мають завчасно підготувати такі документи:

  • паспорт громадянина;
  • ідентифікаційний код;
  • довідка ВПО;
  • документ, де підтверджується вразливість (якщо є);
  • довідка про доходи (ОК-5, ОК-7);
  • договір оренди житла;
  • документи про орендоване житло (копії).

Раніше ми писали, що на Сумщині деяким громадянам доступна фіндопомога від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. В рамках програми можна отримати 3,6 тис. грн протягом трьох місяців. 

Також повідомлялося, що українцям доступна допомога в рамках проєкту за фінансової підтримки Британії. Йдеться про екстрену допомогу населенню, що постраждало внаслідок війни в Україні.  

виплати фінансова допомога матеріальна допомога гроші грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /