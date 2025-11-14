Выплаты от УВКБ ООН — кому и при каких условиях украинцам гарантируют выплаты на полгода

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

В ноябре 2025 года украинцам в одном из регионов доступна программа по предоставлению финансовой помощи от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) на полгода. Выплаты при соответствии критериям предоставят на аренду жилья.

Об этом сообщает пресс-центр организации в Telegram-канале.

Условия предоставления денежной помощи на аренду жилья

Как отмечают в УВКБ ООН, такой возможностью могут воспользоваться жители Днепропетровской области. Соответствующие компенсации организация выплатит через благотворительный фонд "Право на защиту", который занимается сбором заявок.

Согласно правилам, участниками программы смогут стать внутренние переселенцы, которые сейчас проживают в таких местах временного проживания:

Входят в перечень, согласно правительственному постановлению №930. Не предназначены для долговременного проживания (детские сады, школы, медицинские учреждения) и грозит расформирование. Модульные городки. Арендованное жилье с плохими условиями/грозит выселение.

По условиям программы, участники получат юридические и карьерные консультации, а также деньги на аренду жилья на шестимесячный срок.

Как зарегистрироваться в программе помощи

БФ "Право на защиту" проводит сбор информации для регистрации в программе по предоставлению выплат на аренду жилья. Все желающие должны пройти специальный опрос, однако анкетирование не предусматривает автоматической регистрации.

В УВКБ ООН отмечают, что обязательным условием участия в программе будет наличие стратегии выхода из нее. Так, заявителям необходимо самостоятельно найти себе жилье на проживание и осуществить оплату за первые два месяца. В дальнейшем организатор компенсирует расходы.

"Все участники должны быть способны оплачивать частную аренду жилья в конце периода поддержки. Для этого нужно иметь план следующей активности для приобретения способности оплачивать аренду", — говорится в сообщении.

Также участие могут принять только те семьи, ни один из членов которых не принимает и никогда ранее не участвовал в программе финпомощи на аренду жилья и не привлечен к программам госсубсидий на аренду жилья.

