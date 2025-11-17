Виплати для пенсіонерів від УВКБ ООН — хто і де отримає восени 2025 року

Людина похилого віку. Фото: Новини.LIVE

В Україні деякі люди похилого віку, особи з інвалідністю та інші вразливі категорії населення зможуть отримати грошову допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) восени 2025 року. Виплати будуть доступні в одній з українських прифронтових громад.

Про це інформують представники УВКБ ООН у Telegram.

Кому передбачена фіндопомога УВКБ ООН

Згідно з умовами програми, йдеться про надання кожному з родини по 10,8 тис. грн (3,6 тис. грн за тримісячний період) у Сумській області. Виплати передбачені для тих, хто був змушений переміщуватись по країні через російську агресію.

Заявки на допомогу прийматимуть від таких груп населення:

Внутрішніх переселенців, які або прибули в громаду з небезпечного регіону, або повернулись на свою адресу після виїзду (не більш ніж пів року тому). Громадян, які повернулись з-за кордону в Україну після виїзду на початку повномасштабної війни.

Право на виплати нададуть тим, хто належить до таких категорій:

неповні родини, де мати чи батько самотужки виховують неповнолітніх дітей/в родині є громадяни старшого віку (понад 55 років);

особи похилого віку, які очолюють домогосподарство;

люди старшого віку виховують дітей до 18 років;

громадяни, у яких діагностовані тяжкі хвороби чи інвалідність.

Серед ключових вимог:

не отримували до цього подібну підтримку від українських/міжнародних фондів за попередні три місяці;

щомісячний дохід на одну особу у родині не перевищує 5,4 тис. грн.

Правила реєстрації у програмі фіндопомоги

За даними організації, реєстрація на грошову допомогу відкрито на понеділок, 17 листопада, в Охтирській громаді Сумської області у телефонному режимі.

"Відкрито запис в чергу для прийому у м. Охтирка... Реєстрація відбувається за номером телефону 063 182 68 38. Телефон працює за графіком офісу: пн-пт — 9:00-16:00", — йдеться у повідомлені.

