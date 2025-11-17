Відео
Україна
Відео

Грошова допомога УВКБ ООН — кому доступна із пенсіонерів восени

Грошова допомога УВКБ ООН — кому доступна із пенсіонерів восени

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 08:00
Оновлено: 08:03
Виплати для пенсіонерів від УВКБ ООН — хто і де отримає восени 2025 року
Людина похилого віку. Фото: Новини.LIVE

В Україні деякі люди похилого віку, особи з інвалідністю та інші вразливі категорії населення зможуть отримати грошову допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) восени 2025 року. Виплати будуть доступні в одній з українських прифронтових громад.

Про це інформують представники УВКБ ООН у Telegram.

Кому передбачена фіндопомога УВКБ ООН

Згідно з умовами програми, йдеться про надання кожному з родини по 10,8 тис. грн (3,6 тис. грн за тримісячний період) у Сумській області. Виплати передбачені для тих, хто був змушений переміщуватись по країні через російську агресію. 

Заявки на допомогу прийматимуть від таких груп населення: 

  1. Внутрішніх переселенців, які або прибули в громаду з небезпечного регіону, або повернулись на свою адресу після виїзду (не більш ніж пів року тому).
  2. Громадян, які повернулись з-за кордону в Україну після виїзду на початку повномасштабної війни.

Право на виплати нададуть тим, хто належить до таких категорій:

  • неповні родини, де мати чи батько самотужки виховують неповнолітніх дітей/в родині є громадяни старшого віку (понад 55 років);
  • особи похилого віку, які очолюють домогосподарство;
  • люди старшого віку виховують дітей до 18 років;
  • громадяни, у яких діагностовані тяжкі хвороби чи інвалідність.

Серед ключових вимог:

  • не отримували до цього подібну підтримку від українських/міжнародних фондів за попередні три місяці;
  • щомісячний дохід на одну особу у родині не перевищує 5,4 тис. грн.

Правила реєстрації у програмі фіндопомоги

За даними організації, реєстрація на грошову допомогу відкрито на понеділок, 17 листопада, в Охтирській громаді Сумської області у телефонному режимі.

"Відкрито запис в чергу для прийому у м. Охтирка... Реєстрація відбувається за номером телефону 063 182 68 38. Телефон працює за графіком офісу: пн-пт — 9:00-16:00", — йдеться у повідомлені.

Раніше ми писали про реалізацію проєкту від фонду "Карітас Україна", що передбачає підтримку бізнесу. Виплати громадянам можуть становити 43 тис. грн.  

Також ми розповідали, що в одному з регіонів діє програма з надання фіндопомоги для ВПО. Заявники отримають підтримку на шість місяців. 

виплати фінансова допомога гроші допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
