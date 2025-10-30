Выплаты в 10,8 тыс. грн — где и кому доступна программа от УВКБ ООН в октябре

Пожилые люди пожилого возраста. Фото: Freepik

В конце октября 2025 года представительство Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) открыло регистрацию на финансовую помощь еще в одном из городов. Средства предоставят внутренним переселенцам и беженцам.

Об этом информируют в Telegram-канале представители УВКБ ООН.

Кому и где предоставят право на помощь от УВКБ ООН

Выплаты от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев граждане смогут получить в городе Ромны Сумской области при следующих условиях:

Переселенцы, если были вынуждены переместиться в Ромны за последние шесть месяцев и не имели подобной финпомощи от других организаций за прошедшие три месяца, или если переселенцы после выезда в другие регионы вернулись домой. Беженцы, если выезжали за пределы страны в начале полномасштабной войны, а сейчас вернулись в Украину, и не получали за последние три месяца помощь от других фондов.

"Сумма помощи базируется на сумме минимальной потребительской корзины, составляет 3 600 грн на человека и покрывает трехмесячный период. То есть общая сумма на каждого члена семьи составляет 10 800 грн", — говорится в сообщении.

Финпомощь будет доступна исключительно тем гражданам, которые могут документально доказать трудное финансовое положение. Согласно требованиям, доход на одного члена в домохозяйстве не должен быть больше суммы в 5,4 тыс. грн в месяц.

При этом приоритетное право на выплаты будут иметь украинцы, которые попали в такие жизненные ситуации:

неполная семья (один из родителей/опекун), где есть малолетние дети или пожилые люди;

в семье из старших есть только граждане пожилого возраста, которые живут одиноко, или воспитывают детей до 18 лет;

в составе домохозяйства есть лица с особыми потребностями (тяжелая болезнь/группа инвалидности).

Как зарегистрироваться на финпомощь в Ромнах

Согласно обнародованным условиям, регистрация в очередь для приема в г. Ромны на 31 октября происходит на основе предварительной записи по телефону.

"Внимание! Записаться в очередь на прием мобильных групп для регистрации на программу денежной помощи можно по телефону пункта сбора данных в г. Сумы — 063 182 68 38", — пояснили представители Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

После этого, если заявитель будет подпадать под условия и критерии программы от УВКБ ООН, операторы выйдут сами на связь, чтобы уточнить информацию и назначить время и дату визита в пункт сбора по адресу: ул. Соборная, 13 (часы работы: 11:00 — 16:00).

Вся предоставленная информация при регистрации будет считаться конфиденциальной и будет внесена в базу данных УВКБ ООН. Граждане, передавая свои персональные данные, должны дать согласие на передачу поставщику финуслуг для получения помощи.

Ранее мы писали, что в одном из регионов жители могут зарегистрироваться в программе помощи от Красного Креста Украины. Средства предоставят на развитие бизнеса во время войны.

Также мы рассказывали, что украинцы, которые имеют бизнес, могут подать заявки на программу BLOOM. В ее рамках можно получить до 5 тыс. долларов помощи.