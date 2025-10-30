Відео
Україна
Грошова допомога УВКБ ООН — хто отримає право на виплати у жовтні

Грошова допомога УВКБ ООН — хто отримає право на виплати у жовтні

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 08:00
Оновлено: 08:42
Виплати у 10,8 тис. грн — де і кому доступна програма від УВКБ ООН у жовтні
Люди похилого віку. Фото: Freepik

Наприкінці жовтня 2025 року представництво Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) відкрило реєстрацію на фінансову допомогу ще в одному з міст. Кошти нададуть внутрішнім переселенцям та біженцям. 

Про це інформують у Telegram-каналі представники УВКБ ООН.

Читайте також:

Кому і де нададуть право на допомогу від УВКБ ООН

Виплати від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців громадяни зможуть отримати у місті Ромни Сумської області за таких умов:

  1. Переселенці, якщо були змушені переміститися в Ромни за останні шість місяців і не мали подібної фіндопомоги від інших організацій за минулі три місяці, або якщо переселенці після виїзду в інші регіони повернулись додому.
  2. Біженці, якщо виїздили за межі країни на початку повномасштабної війни, а нині повернулися в Україну, й не отримували за останні три місяці допомогу від інших фондів.

"Сума допомоги базується на сумі мінімального споживчого кошика, становить 3 600 грн на особу та покриває тримісячний період. Тобто загальна сума на кожного члена родини становить 10 800 грн", — йдеться у повідомленні.

Фіндопомога буде доступною виключно тим громадянам, які можуть документально довести скрутне фінансове становище. Згідно з вимогами, дохід на одного члена в домогосподарстві не має бути більшим за суму у 5,4 тис. грн за місяць.

При цьому пріоритетне право на виплати матимуть українці, які потрапили у такі життєві ситуації:

  • неповна родина (один з батьків/опікун), де є малолітні діти чи люди похилого віку;
  • у сім'ї зі старших є лише громадяни похилого віку, які живуть самотньо, або виховують дітей до 18 років;
  • у складі домогосподарства є особи з особливими потребами (тяжка хвороба/група інвалідності).

Як зареєструватися на фіндопомогу у Ромнах

Згідно з оприлюдненими умовами, реєстрація в чергу для прийому у м. Ромни на 31 жовтня відбувається на основі попереднього запису за номером телефону.  

"Увага! Записатись у чергу на прийом мобільних груп для реєстрації на  програму грошової допомогу  можна за номером телефону пункту збору даних у м.Суми — 063 182 68 38", — пояснили представники Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Після цього, якщо заявник підпадатиме під умови та критерії програми від УВКБ ООН, оператори вийдуть самі на зв'язок, щоб уточнити інформацію та призначити час та дату візиту до пункту збору за адресою: вул. Соборна, 13 (години роботи: 11:00-16:00).

Уся надана інформація під час реєстрації вважатиметься конфіденційною і її буде внесено в базу даних УВКБ ООН. Громадяни, передаючи свої персональні дані, мають надати згоду на передачу постачальнику фінпослуг для отримання допомоги.

Раніше ми писали, що в одному з регіонів жителі можуть зареєструватися у програмі допомоги від Червоного Хреста України. Кошти нададуть на розвиток бізнесу під час війни. 

Також ми розповідали, що українці, які мають бізнес, можуть подати заявки на програму  BLOOM. В її рамках можна отримати до 5 тис. доларів допомоги. 

виплати фінансова допомога гроші допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
