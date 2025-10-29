Видео
Дата публикации 29 октября 2025 08:00
обновлено: 09:03
Выплаты от Каритас — кто из украинцев сможет получить от 42 тыс. грн осенью
Человек держит кошелек с деньгами. Фото: Новини.LIVE

Украинские граждане, которые занимаются бизнесом и пострадали от войны, могут присоединиться к программе помощи BLOOM, реализуемой при финансовой поддержке правительства Великобритании. В ее рамках можно будет получить на собственное дело от 1 до 5 тыс. долларов.

Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда "Каритас Одесса УГКЦ".

Читайте также:

Подробнее о программе помощи от Каритас

Как отмечается, проект помощи "Создание средств к существованию и возможностей для оптимизированных рынков" (Building Livelihoods and Opportunities for Optimised Markets/BLOOM) доступен для самозанятых и микропредпринимателей в городе Одесса.

В рамках его реализации планируется укрепить устойчивость уязвимых домохозяйств и громад, пострадавших от российской агрессии, путем предоставления финансовой поддержки для защиты и восстановления средств источников дохода.

Микробизнес сможет использовать средства на покупку оборудования, инструментов и других ресурсов, необходимых для запуска или развития собственного дела.

Будет действовать проект для жителей таких районов Одесской области:

  • Болградский;
  • Белгород-Днестровский;
  • Березовский.

Приобщиться к программе могут внутренне перемещенные лица и местные жители, пострадавшие от агрессии РФ и имеющие одну из следующих уязвимостей:

  • домохозяйства, где есть люди с инвалидностью;
  • ветераны/их родные (если есть документальное подтверждение);
  • безработные граждане предпенсионного/пенсионного возраста (от 50 лет);
  • семьи с низким уровнем дохода (меньше 8 тыс. грн);
  • представители этнических сообществ;
  • домохозяйства, которые возглавляют женщины и имеют детей, пожилых людей, людей с инвалидностью.

Размер выплат и как получить помощь

Программа BLOOM предусматривает предоставление участникам денежной помощи, которую можно будет направить на развитие предприятия или собственного дела в размере от 1 до 5 тыс. долларов (средства предоставят в гривневом эквиваленте — от 41,8 до 209 тыс. грн).

Для того, чтобы присоединиться к ней, необходимо заполнить специальную онлайн-форму.

Все детали можно уточнить по телефону горячей линии: 0952957731.

"Этот проект реализуется фондом "Каритас Одесса УГКЦ" при финансовой поддержке правительства Великобритании через UK aid в рамках Программы BLOOM. Программа внедряется BLOOM консорциумом, в который входят Mercy Corps, International Rescue Committee (IRC), Swisscontact и Право на защиту (R2P)", — добавили организаторы.

допомога українцям
Объявление. Источник: Каритас Одесса

Ранее мы писали, что украинцы могут получить от УВКБ ООН денежную помощь в почти 11 тыс. грн. В частности, принять участие в программе смогут некоторые люди пенсионного возраста.

Также мы рассказывали о программе помощи от Каритас, предусматривающей предоставление переселенцам денежной помощи. Выплаты можно направить на аренду жилья.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
